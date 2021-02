EPR au Tricastin : lettre ouverte de 33 élus au président d'EDF

La présidente du département de la Drôme Marie-Pierre Mouton, écrit au Président d'EDF Jean-Bernard Levy, pour lui rappeler que la Drôme est plus que jamais candidate à l’installation d'un EPR un réacteur de "nouvelle génération".

Cette lettre est co-signée par 33 élus de la Drôme de l’Ardèche du Vaucluse et du Gard, ce qui est plus surprenant c'est que Marie-Pierre Mouton réunit au-delà de sa seule famille politique. Parmi les signataires il y a des Républicains bien sûr, mais aussi des élus LREM et des ex socialistes. Et ce ne sont pas que des élus du sud : il y a par exemple la députée du Nord Drôme, celle de l’arrière-pays, mais aussi les maires de Romans, Valence ou Bourg-de-péage.

Les atouts du Tricastin

Marie-Pierre Mouton rappelle dans cette lettre tous les atouts du site nucléaire du Tricastin pour accueillir cet EPR : une réserve foncière de 135 hectares disponible, une digue le long du canal de Donzère-Mondragon renforcée et donc déjà aux normes de robustesse "post-Fukushima".

Autre argument de poids, la présidente drômoise assure que ce projet de nouveau réacteur a l'approbation d'une grande partie de la population locale. Marie-Pierre Mouton met en avant un sondage de 2019 qui montre que : 82 % des riverains du site ont une bonne image d’EDF, et que 64 % sont favorables à une poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans.

La présidente du conseil départemental n'hésite pas à insister auprès du patron d'EDF en indiquant que ce chantier pour la construction de l'EPR donnerait du travail à sept mille salariés ce qui pourrait être une forme de compensation si jamais les actuels réacteurs du Tricastin, âgés de plus de 40 ans devaient être arrêtés.

La liste des élus signataires

Marie-Pierre MOUTON, Présidente du département de la Drôme, Conseillère départementale du canton du Tricastin, Célia DE LAVERGNE, Députée de la Drôme, Alice THOUROT, Députée de la Drôme, Emmanuelle ANTHOINE, Députée de la Drôme, Gilbert BOUCHET, Sénateur de la Drôme, Bernard BUIS, Sénateur de la Drôme, Julien AUBERT, Député de Vaucluse, Jean-Claude BOUCHET, Député de Vaucluse, Anthony CELLIER, Député du Gard, Françoise DUMAS, Députée du Gard, Jean-Baptiste BLANC, Sénateur de Vaucluse, Laurent BURGOA, Sénateur du Gard, Vivette LOPEZ, Sénatrice du Gard, Alain MILON, Sénateur de Vaucluse, Bruno DURIEU, Ancien Ministre, Maire de Grignan, Hervé MARITON, Ancien Ministre, Maire de Crest, Maurice CHABERT, Président du Département de Vaucluse, Nicolas DARAGON, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Maire de Valence, Fabien LIMONTA, Vice-président du département de la Drôme, Conseiller départemental du canton du Tricastin, Pascal TERRASSE, Ancien Président du Département de l’Ardèche, Conseiller départemental du canton de Bourg-Saint-Andéol, Christine MALFOY, Conseillère départementale du canton de Bourg-Saint-Andéol, Didier BESNIER, Maire de Rochegude, Jean-Michel CATELINOIS, Président de la Communauté de Communes de Drôme-Sud, Maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Julien CORNILLET, Maire de Montélimar, Christine FOROT, Maire de Saint-Restitut, Alain GALLU, Maire de Pierrelatte, Maryannick GARIN, Maire de Clansayes, Françoise GONNET-TABARDEL, Maire de Bourg-Saint-Andéol, Gérard HORTAIL, Maire de Solérieux, François LAPLANCHE-SERVIGNE, Maire de la Garde-Adhémar, Hervé MEDINA, Maire de Suze-la-Rousse, Marlène MOURIER, Maire de Bourg-lès-Valence, Nathalie NIESON, Maire de Bourg-de-Péage, Marie-Hélène THORAVAL, Maire de Romans-sur-Isère, Anthony ZILIO, Maire de Bollène…