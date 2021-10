Réacteurs nucléaires EPR : "des gros machins qui coûtent cher" selon la députée de la Drôme Mireille Clapot

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron pour l'innovation, l'élue LREM se dit favorable, elle aussi, au développement de réacteurs plus petits que les équipements actuels et combinés à des énergies renouvelables.

Au sein du plan à trente milliards d'euros annoncé hier par le président de la République pour favoriser l'innovation, il y a une mesure qui a attiré l'attention : Emmanuel Macron promet un milliard d'euros pour développer les petits réacteurs nucléaires, présentés comme plus sûrs et produisant moins de déchets. Pas un mot du chef de l'Etat sur les EPR alors que six de ces réacteurs de grande taille sont en projet en France, dont deux dont l'implantation serait soit au Bugey ou au Tricastin. Les élus du Tricastin pensent que les deux types de réacteurs peuvent être complémentaires et espèrent avoir un feu vert pour l'EPR après la présidentielle. Mireille Clapot, la députée LREM de Valence, a elle un point de vue un peu différent. Elle l'a précisé ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

Un milliard d'euros investi pour développer la technologie des réacteurs nucléaires de petite taille, cela vous paraît une bonne idée ?

C'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas une anti-nucléaire, je considère qu'il faut de l'énergie nucléaire mais il faut un mix, il faut plusieurs sortes d'énergie pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui ne me plaît pas, c'est le tout EPR parce que je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient très chers, qu'ils étaient très longs à construire et la solution des SMR -c'est-à-dire des petites centrales nucléaires- me séduit. Il faut regarder, il faut mettre de l'argent pour la recherche et je pense que ça peut très bien être une solution d'avenir combinée à des énergies renouvelables et puis à une sobriété en matière d'énergie.

Les élus du Tricastin eux se battent pour récupérer deux réacteurs EPR. On continue de se bagarrer ? On mise sur les mini-réacteurs ?

Moi, je redis qu'il faut du nucléaire et beaucoup de nucléaire dans notre mix énergétique mais il ne faut pas du tout nucléaire. Il faut réinterroger les dogmes et je pense que la solution pour le territoire, ce n'est pas forcément ces gros machins qui coûtent cher et qui n'ont pas fait la preuve de leur rentabilité. S'il devait y avoir une transition vers d'autres modèles, ça serait comme toutes les transitions qu'a vécu la France, ça se ferait en prenant en compte toutes les conditions. Mais on en est pas là encore. Il y a des choix qui sont faits et je les respecterai. Pour ma part, je pense qu'il faut parfois questionner les choix et ne pas s'engouffrer dans des dogmes.

Vous évoquez le mix énergétique. La part du nucléaire doit descendre à 50% alors qu'il représente aujourd'hui 67% de la production d'électricité en France. Est ce que ce n'est pas contradictoire de débloquer de l'argent justement pour construire de nouveaux réacteurs?

Alors déjà, j'invite les auditeurs à en débattre le samedi 23 octobre à Tain-l'Hermitage de 9h30 à 11h30. Je propose un débat public sur ce sujet. Je pense qu'il faut que l'opinion publique s'empare du sujet. Nous sommes un peuple souverain et nous pouvons décider de mettre de l'argent là où nous pensons que c'est le plus prometteur pour l'avenir. C'était bien le sens d'ailleurs de ce plan France 2030 qui était annoncé hier. Pour le nucléaire, il n'y a pas de contradiction. Il faut réfléchir à un mix énergétique, il faut penser aussi sobriété, il faut des énergies renouvelables. Et puis le nucléaire, il a toute sa place et c'est même un avantage de la France. Simplement quel nucléaire veut-on ? Comment traite-t-on la question des déchets qui n'est toujours pas traitée de façon correcte ? Et puis, comment se prémunit-on des risques? Je rappelle que dans la vallée du Rhône, il y a des risques sismiques, il y a le risque de bas débit du Rhône et donc il faut bien regarder l'ensemble. Quand on regarde les coûts, il faut regarder l'ensemble des coûts et des risques, c'est comme ça qu'on fait de la stratégie, en énergie comme dans d'autres domaines.

