Equité territoriale et stations de ski : divergences lors du débat France Bleu en Haute-Garonne

Une heure de débat, ce mercredi 16 juin sur France Bleu Occitanie, pour les élections départementales en Haute-Garonne. Alors que le premier tour se déroule ce dimanche 20 juin, cinq candidats se sont retrouvés en studio :

Michèle BLEUSE, canton Toulouse 11-Ramonville, pour EELV et Henri Arevalo (Ramonville)

Julien GRANDCHAMP, canton Toulouse-4, pour la droite et le centre avec Marie-Hélène Mayeux-Bouchard (ex adjointe Toulouse)

Julien LEONARDELLI, canton de Villemur, pour le RN avec Nicole Izard

Victoria SCAMPA, canton Toulouse-1 pour LFI et Citoyens avec Nicolas Tissot

Sébastien VINCINI, canton d'Auterive, pour la majorité départementale sortante (PS et alliés) avec Maryse Vezat-Baronia

Parmi les sujets débattus : la crise sanitaire, les aides sociales (mission numéro 1 des départements), mais aussi la place des zones rurales face à la métropole de Toulouse, et la gestion et l'avenir des stations de ski.

Pas assez d'investissements pour les Toulousains ?

Sur l'équité territoriale, et le rôle du conseil départemental, Julien Grandchamp a accusé Sébastien Vincini de "rien faire" pour les cantons de ville. Julien Leonardelli a enfoncé le clou en laissant supposer que "les routes sont rénovées ardemment dans les cantons de Nailloux et Cintegabelle", à savoir ceux de Georges Méric, le président socialiste sortant, et de Sébastien Vincini.

"Je ne peux pas laisser dire ça", a répondu ce dernier, en mettant en avant le nombre de "800 chantiers par an", sur tout le département. "Encore heureux que vous dépensiez votre budget !", a ironisé Victoria Scampa (LFI). "Le conseil départemental est un partenaire très présent, à la fois pour les Toulousains comme pour le reste des Haut-Garonnais", a juré le socialiste en retour.

Débat sur la neige artificielle

Sébastien Vincini aussi expliqué pourquoi la majorité de gauche sortante a choisi de reprendre la gestion des trois stations de ski du département : Luchon-Superbagnères, Le Mourtis, et Bourg d'Oueil. "Il y a trois ans, elles étaient en faillite, et quasiment en cessation de paiement". Michèle Bleuse a elle mis le doigt sur le choix de "la neige artificielle", avec notamment la livraison de neige par hélicoptère à Superbagnères il y a deux ans : "sur cet exemple là mais pour bien d'autres, le parti socialiste utilise en Haute-Garonne un logiciel de décision périmé, d'hier ! On peut prendre d'autres décisions que de financer de la neige artificielle, et d'héliporter de la neige". Les candidats se sont cependant plutôt rejoints sur la nécessité de diversifier l'activité des stations, toute l'année et pas seulement en hiver.