Eric Alauzet poursuivi par des manifestants à Besançon: le député LREM témoigne

Suivi dans la rue et insulté par des manifestants à l'issue d'un rassemblement devant son local de campagne pour les municipales ce jeudi soir à Besançon, le député LREM Eric Alauzet revient sur les faits et s'interroge sur l'ambiance qui règne à six semaines des élections municipales.