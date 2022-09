Eric Ciotti sur France Bleu Azur assure qu'il y a des nuances entre lui le Bruno Retailleau pour l'élection à la présidence du parti LR "je suis plus à droite". Par ailleurs, si je suis élu je veux modifier" la façon dont on va choisir notre prochain candidat à la présidentielle."

Eric Ciotti veut changer le mode scrutin interne LR pour la Présidentielle et choisit Laurent Wauquiez

Eric Ciotti et Bruno Retailleau à Angers

Pour l'élection du 3 décembre pour désigner le nouveau patron des LR le député de Nice Eric Ciotti sera face au patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Sur France Bleu Azur le député LR de Nice assure "Nous n'avons pas le même tempérament assure Eric Ciotti invité de la matinale de France Bleu Azur. Bruno Retailleau : c'est l'art du compromis", nous n'avons pas le même tempérament, moi je veux faire bouger les choses, une thérapie de choc, je veux une rupture et j'ai la droite au cœur et le cœur à droite, ce sera du reste mon slogan"

mon favori est Laurent Wauquiez pour la Présidentielle

"Je proposerai si je suis élu (à la tête des LR) de modifier la manière de choisir notre candidat à la présidentielle. Il faut que le bureau politique désigne sur proposition du nouveau patron des LR le candidat dès 2023. pour moi je fais le choix de Laurent Wauquiez.

Eric Ciotti a mobilisé sa base militante samedi dans son fief des Alpes-maritimes à Levens, où il a rassemblé quelque 4.000 personnes. Les députés Eric Pauget et Michèle Tabarot, le président des jeunes LR Guihem Carayon, et le maire de Cannes David Lisnard. Le député de Nice avait déploré une droite "trop molle" sur le régalien et "les erreurs de nos anciens présidents".