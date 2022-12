Eric Ciotti "aura le devoir de rassembler" estime Jonas Haddad, président de la fédération Les Républicains 76

Eric Ciotti a été élu ce dimanche président du parti de droite Les Républicains. Le député des Alpes-Maritimes devance le président des sénateurs LR Bruno Retailleau au second tour avec 53,7 % des voix. Il succède à Christian Jacob, qui a démissionné en juin dernier. Pour en parler, Jonas Haddad, président de la fédération Les Républicains en Seine-Maritime, était l"invité de France Bleu Normandie ce lundi matin.

Eric Ciotti, président des Républicains, est-ce que c'est le meilleur choix pour votre parti ?

En tout cas, c'est un choix démocratique. C'est à dire que dans d'autres partis, on a des désignations sans vote. Là il y a eu un vote clair de la part des militants. Eric Ciotti, son rôle sera de rassembler dans les jours et dans les semaines qui viennent.

Est ce qu'il est capable de rassembler ?

C'est maintenant qu'il va le montrer. Tant qu'il n'était pas élu, c'était plus compliqué pour lui de le démontrer parce qu'il y avait une forme d'a priori le concernant. Mais maintenant, il est président de cette famille politique qui est une grande famille politique, qui est l'un des quatre blocs à l'Assemblée. Donc oui, il aura le devoir de rassembler et je pense qu'il sera en capacité de le faire. Mais c'est à lui de le démontrer dans les jours et les semaines qui viennent.

Eric Ciotti porte une ligne très ferme sur la sécurité et sur l'immigration notamment. Il veut plus de centres de rétention, plus d'expulsions. Il veut aussi, je le cite, redresser la France, une droite ferme qui rétablisse l'ordre dans la rue. C'est une ligne qui vous convient et qui peut convenir à la majorité des adhérents des Républicains ?

Je ne parlerais pas forcément de ligne politique, je parlerais plutôt de l'attente de la part de nos concitoyens. Sur l'expression, il peut y avoir des nuances, des divergences. Mais vous voyez bien que même lorsqu'on fait des sondages aujourd'hui, 70% des Français considèrent que l'immigration doit être davantage contrôlée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui considèrent que l'autorité n'est pas respectée dans notre pays. Il y a un besoin de retour d'autorité. Donc ça, c'est le réel. Après la transcription politique de ça, c'est à nous de peut être de travailler sur la façon dont on parle, dont on s'exprime, pour faire en sorte de convaincre les gens. Moi, j'ai plein d'amis, même de gauche, qui me disent, "bon, c'est vrai, tu as quand même raison, on a des problématiques de sécurité, d'autorité dans notre pays". Donc, si vous voulez la question, ce ne sera pas uniquement le présupposé de la ligne politique. Ce sera comment on arrive à parler au cœur des Français qui attendent cela. Très souvent, on dit il y a une majorité des gens qui ont aujourd'hui plutôt une attente de droite que la majorité. On dit la France est à droite, c'est à nous de reconquérir le cœur de ceux qui pensent comme nous.

Est-ce que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est le mieux placé ? Eric Ciotti veut qu'il soit le candidat des LR pour l'élection présidentielle de 2027. Est ce qu'il doit être le candidat des LR, Laurent Wauquiez ?

Alors ça, c'est la volonté d'Eric Ciotti qui vient d'être élu président. A priori, les militants ont validé cette ligne là. Cela étant dit, le système politique étant ce qu'il est, il peut se passer tellement de choses d'ici là. Eric Ciotti l'a dit, il a dit 'Je souhaite que Laurent Wauquiez soit candidat', mais je lui laisse la main, entre guillemets, pour exprimer sa volonté.

Mais vous vous le souhaitez ?

Moi, je regarderai aussi ce que disent les militants. A titre personnel, il n'y a pas d'élection avant les européennes, Laurent Wauquiez est un grand président de région. Nous nous échangeons plutôt correctement. Je suis un peu là dessus, comme Eric Ciotti, et je ne veux pas brûler tous nos vaisseaux et faire en sorte que immédiatement on le mettre dans la lessiveuse par rapport à la candidature à la présidentielle. Ce sera à lui de le décider. Et honnêtement, il y a des risques de coupure d'électricité, on a des difficultés globales dans ce pays. Je pense pas être tout de suite sur le cheval de la présidentielle. C'est ça la priorité pour les gens qui nous écoutent.

La réforme des retraites doit être présentée officiellement cette semaine, a priori jeudi. Parmi les mesures fortement envisagées, le report à 65 ans de l'âge de départ à la retraite, la suppression des régimes spéciaux. Est-ce que ce sont des pistes qui vont dans le bon sens selon vous ?

Alors vous voyez comme quoi, quand les idées sont bonnes pour le pays, on n'a aucun problème à les adopter, et qu'il ne faut pas se contenter d'antimacronisme. Pour moi, absolument, oui. L'espérance de vie augmente et on a de moins en moins d'actifs qui travaillent à cause du baby boom. Donc, si on veut garder un système de retraite qui est viable et ne pas baisser les pensions de retraite de nos aînés, oui, il faut faire cette réforme là.

Les Républicains pourraient donner une majorité au gouvernement, en votant pour ce texte ?

Ça fait cinq ans qu'on présente des projets de loi qui sont pour le report de l'âge légal de départ à la retraite. En fait, c'est parfois le gouvernement qui s'inspire des idées de droite. On a bien vu que même certains reprochent au gouvernement d'avoir basculé à droite. Donc ce n'est pas donner une majorité de gouvernement, c'est donner une majorité à une idée qu'on a poussée depuis des années en réalité.