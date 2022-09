Éric Ciotti candidat aux élections municipales à Nice ?

Éric Ciotti, grand invité de France Bleu Azur, ce lundi 12 septembre 2022 a évoqué de nombreux sujets dont la prochaine élection municipale pour laquelle officiellement il ne s'est pas déclaré candidat. "C'est dans quatre ans, mais je fais déjà une déclaration d'amour à la ville où je suis né et je veux le meilleur pour Nice. Nous en reparlerons [...] mais en tous les cas, le lien naturel que j'ai avec Nice, je veux le pousser."

Estrosi a fait un virage à 90 degrés

"Christian Estrosi n'a pas souhaité de rassemblement lorsque cela était possible, poursuit le député LR Éric Ciotti. Il n'a pas respecté et il a changé de famille politique. Aujourd'hui il est macroniste, c'est un virage à 90 degrés."

Une Police municipale sans directeur

Sur la sécurité, Éric Ciotti parle d'"un bilan qui se dégrade et il manque un chef à la Police municipale. Elle est dirigée par un adjoint au maire et sa femme qui ont l'air de dissuader les directeurs de venir [...]. En tous les cas, cela les inquiète. Il n' y a toujours pas de directeur depuis plusieurs mois".

Un taux d'endettement quasi record

Autre critique contre la dette publique, Éric Ciotti l'estime à "1,7 milliards d'euros pour la Métropole Nice Côte d'Azur. Et presque 500 millions d'euros pour la Ville, plus de 2,2 milliards de dettes, c'est par habitant sans doute l'un taux d'endettement les plus élevés de France. On vit à crédit à Nice, et demain il faudra payer l'addition".