Eric Ciotti chef des Républicains : les maires de Forcalquier, Manosque et Barcelonnette quittent le parti

Cette fois c'est fini. Au lendemain de l'élection d'Eric Ciotti à la tête des Républicains, trois élus de notre région décident de quitter le parti : David Gehant, Camille Galtier et Sophie Vaginay-Ricourt, respectivement maire de Forcalquier, Manosque et Barcelonnette. Dans un communiqué commun ils expliquent leur choix en quelques lignes : "Si le choix des adhérents est souverain, il ne correspond malheureusement pas aux attentes des Français de droite qui désespèrent depuis près de 10 ans le retour d’une force politique qui ne soit ni étouffée par l’idéologie macroniste, ni supplétive des thèses extrêmes du Rassemblement National. Malheureusement, de combats des chefs en guerres d’égos, le parti « Les Républicains » n’a pas réussi à renouveler son corpus idéologique et répondre aux profondes mutations de la société de ce début de XXIe siècle."

"De droite nous sommes et de droite nous resterons"

Le maire de Manosque Camille Galtier n'a jamais caché sa préférence pour l'autre finaliste de l'élection Aurélien Pradié, il explique sa décision de quitter les LR notamment à cause de la position ambiguë d'Eric Ciotti pour le deuxième tour de la présidentielle, lorsqu'il ne s'est pas officiellement positionné contre le Rassemblement National. Mais lui et les deux autres élus disent rester de droite : "De droite nous sommes et de droite nous resterons. D’une droite libérale, sociale et ouverte, pragmatique et assujettie à aucun carcan idéologique. C’est dans cet état d’esprit que nous quittons les « Républicains » et poursuivrons bien évidement nos mandats d’élus locaux, à l’écoute de nos habitants, sur le terrain et dans nos permanences, pour faire gagner nos territoires et notre région."