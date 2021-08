Eric Ciotti demande à Emmanuel Macron le rapatriement des 70 auxiliaires afghans de l’armée française

Le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti demande à Emmanuel Macron de s’opposer avec force aux Talibans et de rapatrier et d’accueillir les auxiliaires afghans de l’armée française. Les talibans ont annoncé ce dimanche être entrés dans de nombreux quartiers de la capitale afghane Kaboul. Selon Eric Ciotti, "le déshonneur de la décision américaine ne doit pas devenir une fatalité, ce qui se joue à Kaboul c'est la sécurité du monde et la sécurité des Français sur le sol français. Laisser l'Afghanistan aux mains des talibans, c’est mettre en péril le droit des femmes et laisser se développer un sanctuaire pour les terroristes islamistes du monde entier, une base arrière pour fomenter des attentats partout sur le globe. Tous les leviers diplomatiques, financiers et politiques doivent être envisagés. Le soutien militaire et logistique des troupes du fils du commandant Massoud dans le Panshir doit également être étudié avec le plus grand sérieux."

Ce dimanche soir le ministère des armées a annoncé que les premiers ressortissants français seraient évacués de Kaboul dès ce lundi 16 août.