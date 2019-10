Éric Ciotti demande la démission de Christophe Castaner après l'attaque de la préfecture de police à Paris

Alpes-Maritimes, France

"On sent un immense amateurisme dans cette affaire". Éric Ciotti réclame la démission du ministre de l'intérieur Christophe Castaner et l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire après l'attaque de la préfecture de police de Paris, jeudi 3 octobre. Le député des Alpes-Maritimes estime que la vérité a été cachée sur les motivations de l'agresseur Mickaël H. . Cet agent administratif de 45 ans en charge de la maintenance des ordinateurs au sein même de la Préfecture de police de la capitale avait accès à des informations sensibles et disposait d'une habilitation secret défense.

Le ministre de l'intérieur Christophe Castaner avait d'abord affirmé, peu de temps après l'attaque, que l'assaillant n'avait "jamais présenté de difficulté comportementale". Mais le parquet antiterroriste de Paris s'est finalement saisi de l'enquête. Jean-François Ricard, procureur antiterroriste indique même que l'auteur "aurait adhéré à une vision radicale de l'islam" et qu'il était en contact avec des individus de la "mouvance islamiste salafiste".

"Aujourd'hui je pense que la place de Christophe Castaner n'est plus au Ministère de l'Intérieur. Pour moi il a perdu toute crédibilité dans cette affaire", affirme Éric Ciotti. D'autres élus de droite comme Guillaume Larrivé, François-Xavier Bellamy ou encore Bruno Retailleau demandent également la démission du ministre de l'intérieur