Le candidat Les Républicains à la présidentielle sera soit Éric Ciotti soit Valérie Pécresse. C'est entre la droite dure du député des Alpes Maritimes et la droite plus modérée de la présidente de la région Ile-de-France que les adhérents devront choisir. Les réactions en Drôme Ardèche.

Éric Ciotti et Valérie Pécresse finalistes de la primaire des Républicains : les réactions en Drôme Ardèche

Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont les deux finalistes de la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle. Les résultats ont été annoncés ce jeudi. Une finale assez surprenante : Xavier Bertrand était donné favori avec Valérie Pécresse. C'est Éric Ciotti qui a remporté le plus de voix avec 25,59 %, Valérie Pécresse le talonne avec 25%, vient ensuite Michel Barnier avec 23,93%, puis Xavier Bertrand et son score de 22,36%. Philippe Juvin ferme la marche avec 3,13%.

La victoire de Valérie Pécresse réjouit Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, qui la soutient.

Fabrice Brun, député de la 3e circonscription de l'Ardèche reste sobre et appelle à voter Valérie Pécresse au deuxième tour.

Mathieu Darnaud, sénateur de l'Ardèche, soutenait Michel Barnier. Il appelle désormais à voter Valérie Pécresse.

Nicolas Daragon, le maire de Valence, qui soutenait Michel Barnier, ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux quant au résultat du premier tour de cette primaire.

Gilbert Bouchet, président Les Républicains dans la Drôme, sénateur et ancien maire de Tain-l'Hermitage soutenait quant à lui Xavier Bertrand. "_C'est une finale inattendue_, comme quoi, la politique réserve des surprises ! Xavier Bertrand finit 4e mais dans un mouchoir de poche", a-t-il réagi.

"Je ne suis pas trop déçu : on a besoin de changement. Notre famille politique s'en trouve réconfortée : lors des débats on a vu que tout se passait bien. Et puis une femme au deuxième tour, pourquoi pas ! C'est un évènement. _Je n'ai pas encore fait mon choix_, mais tous les Républicains seront derrière celui ou celle qui gagnera le deuxième tour."

Le résultat du second tour est attendu samedi 4 décembre à 14h30. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent tous les trois à voter pour Valérie Pécresse.