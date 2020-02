Eric Coquerel sur l'hommage pour l'infirimière de Thouars : "Il y a un moment où l'humanité est nécessaire"

Nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites ce jeudi partout en France. Eric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et fervant opposant au texte, sera à Poitiers ce soir salle Timbaud à 19h30 pour un meeting.

Invité ce jeudi matin de France Bleu Poitou, il est revenu sur la demande de sa collègue Caroline Fiat, infirmière de profession, qui voulait une minute de silence à l'Assemblée en hommage à l'infirmière poignardée à Thouars. Demande refusée, ce qui a provoqué un tollé dans les rangs de l'extrême-gauche. Au-delà de l'émotion, ne faut-il pas y voir une récupération, une instrumentalisation de ce fait divers par l'opposition ? Eric Coquerel s'insurge contre cette idée.

Cela ne redore pas le blason de l'Assemblée

"Imaginez qu'elle le fait pour instrumentaliser quelque chose, c'est vraiment scandaleux. Caroline fait partie de ce métier, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. Heureusement, c'est quand même assez rare qu'une infirmière soit assassinée de cette manière-là. Et ça n'a pas redoré le blason de l'Assemblée de Monsieur Ferrand de refuser, non pas seulement une minute de silence, mais qu'elle utilise ses deux minutes de questions [pour rendre hommage à la victime]. Il aurait dû le respecter. Il y a un moment donné où l'humanité est nécessaire et où l'on peut peut-être oublié un peu les règles pour préserver l'esprit".