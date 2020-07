Eric Corréia est de nouveau président de l'agglomération du Grand Guéret

On l'appelle le troisième tour des municipales : les élections à la tête des communautés de communes se jouent en ce moment. Ce vendredi 10 juillet, les conseillers communautaires se sont retrouvés salle André Lejeûne à Guéret pour choisir le candidat qui prendra la tête de l'Agglomération du Grand Guéret. En lice, deux hommes : Eric Correia pour un second mandat, candidat malheureux à la mairie de Guéret, et François Vallès actuel 4ème adjoint de Marie-Françoise Fournier, la nouvelle maire de la ville.

Et c'est Eric Correia qui a été choisi, dès le premier tour. Le mandat doit durer six ans.