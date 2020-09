Éric Dupond-Moretti à Dijon, entre l'école des greffes, les Grésilles et les élus locaux

Journée chargée pour le Ministre de la justice Éric Dupond-Moretti, en visite à Dijon mercredi 2 septembre 2020. Il s'est d'abord adressé aux futurs greffiers, à l'École nationale des greffes, puis s'est rendu dans le quartier des Grésilles, où il a rencontré quelques commerçants. L'avocat devenu ministre a ensuite terminé son périple dijonnais par une réunion avec des élus locaux, sur le thème des incivilités et des violences contre les élus.

Le ministre s'est rendu dans le quartier des Grésilles accompagné du préfet, du procureur de la République de Dijon et du maire François Rebsamen © Radio France - Adrien Beria

"Déambulation" dans le quartier des Grésilles

Au début du mois de juillet, Jean Castex, Premier ministre, et Gérald Darmanin, Ministre de l'intérieur, étaient déjà venus dans le quartier des Grésilles, en réaction aux violences du mois de juin 2020. Deux mois plus tard, voilà donc un autre ministre aux Grésilles. Éric Dupond-Moretti a été reçu à la mairie annexe du quartier, par le maire de Dijon François Rebsamen. Il a ensuite "fait un tour", selon ses termes, sur la Place Galilée, à la rencontre des commerçants, chez un opticien, une supérette et un bar-tabac. La visite a duré une trentaine de minutes - dans le langage des communicants, on appelle ça une "déambulation" - accompagné du préfet et du procureur de la république. Le ministre a expliqué être venu "prendre la température", et réaffirmer que la justice et la république n'ont pas failli au mois de juin.

Que pensent les habitants des Grésilles de la visite du ministre ? Copier

Discours à l'école nationale des greffes

Auparavant, en début d'après-midi, le Garde des sceaux s'était rendu à l'Ecole nationale des greffes. Après un discours devant un peu plus de 200 étudiants et professeurs, il en a profité pour annoncer de nouveaux moyens pour la justice dés l'an prochain : "Le budget est exceptionnel et permettra de pallier les difficultés qui sont là depuis longtemps, pas toutes mais beaucoup", a-t-il déclaré. Fin août, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé la création pour 2021 de 550 postes supplémentaires de magistrats et greffiers, après 250 en 2020.

Aurore, future greffière, explique pourquoi il faut davantage de recrutements Copier

Rencontre avec les élus locaux

En fin de journée, Éric Dupond-Moretti a finalement rencontré en préfecture des élus locaux. Ils réclament des sanctions plus dures et plus rapides contre ceux qui agressent des élus, comme l'expliquait sur France Bleu Bourgogne le président de l'association des maires de Côte-d'Or Ludovic Rochette. Avant son arrivée à Dijon, en début de journée, le ministre avait annoncé que les insultes contre les maires allaient être désormais considérées comme des outrages. "Nous allons suggérer aux parquets de retenir cette qualification, car le maire qui est insulté, c'est un maire qui, au sens du droit pénal, est un maire outragé", a-t-il expliqué. Cette qualification "d'outrage", permet la condamnation à des TIG (travail d'intérêt général), ce qui n'est pas le cas avec l'insulte.