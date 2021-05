Eric Dupond-Moretti débarque à Loos-en-Gohelle pour lancer sa campagne des régionales

Le ministre de la Justice, chef de file dans le Pas-de-Calais de la liste LREM aux régionales, va gravir le terril de Loos-en-Gohelle avec des militants ce samedi après-midi vers 16h. Il devrait répondre à Marine Le Pen, qui a critiqué un peu plus tôt dans la journée sa candidature.

Eric Dupond Moretti en haut de ch'terril ! Le ministre de la Justice qui a annoncé ce vendredi sa candidature aux élections régionales du 20 et 27 juin prochain va gravir vers 16h avec des militants LREM le terril de Loos-en-Gohelle pour lancer sa campagne. Il sera la tête de liste départementale dans le Pas-de-Calais, sous la bannière de la République en Marche, dont la tête de liste régionale est son collègue au gouvernement Laurent Pietraszewski.

Le garde des Sceaux devrait répondre aux critiques formulées ce samedi matin par Marine Le Pen. En marge des commémorations du 8 mai à Hénin Beaumont, a présidente du Rassemblement National, a parlé de "forts en gueule" en évoquant les hommes politiques qui se sont présentés ces dernières années sur "ses terres", comme "Bernard Tapie (ndlr : qui s'était présenté dans les Bouches-du-Rhône et non dans le Pas-de-Calais dans les années 1990), Jean-Luc Mélenchon et Eric Dupond-Moretti".

Marine Le Pen qui a également demandé "si il ne restait pas quelques bracelets anti-rapprochement en rab'", en faisant référence à l'action d'Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Une comparaison qui a suscité l'indignation de plusieurs responsables politiques.

