Eric Dupond-Moretti en visite de campagne législative à Camaret-sur-Aygues

"A Camaret il est mal barré", ironise une Camarétoise croisée à la sortie d'un mariage. Effectivement, personne ne s'attendait à recevoir la visite du ministre de la justice ce samedi 28 mai à Camaret-sur-Aygues. Pourtant, ni le mistral, ni le pont de l'Ascensions, ni même l'affinité Rassemblement National du village n'ont empêché Eric Dupond-Moretti - actuel ministre de la justice - à venir soutenir la candidate du parti présidentiel dans la 4e circonscription du Vaucluse, Violaine Richard.

Tacle à la candidate Rassemblement National

"Le rôle d'un député est de faire remonter les spécificités territoriales à Paris pour amender des lois réellement applicables de partout", rappelle de Garde des Sceaux. Et il n'a pas fallu longtemps à Eric Dupond-Moretti pour tacler Marie-France Lorho, la candidate d'extrême droite sur cette même circonscription. "Je vais vous avouer que j'ai passé 26 textes à l'Assemblée nationale et donc des centaines d'heures dans l'hémicycle mais je l'ai jamais vu, sauf en photo c'est tout", lance-t-il. C'est ce qui devrait changer si Violaine Richard est élue promet-elle.

En réponse, l'actuelle députée RN de la 4e circonscription du département, Marie-France Lorho écrit dans un communiqué : "les Camarétois et les Vauclusiens ont rejeté massivement la politique désastreuse d'Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle." Elle ajoute amère : _"_Monsieur le ministre n'a-t-il pas mieux à faire que de venir soutenir la très discrète candidate macroniste de la 4ème circonscription de Vaucluse ? Il est plus facile de se pavaner dans une commune qu'une gestion RN a rendue sûre et agréable plutôt que d'aller dans les zones de non-droit d'Avignon ou de Carpentras."

Le déplacement de soutien du ministre, après la visite de Camaret-sur-Aygues, s'est soldé par une déambulation à Vaison-la-Romaine à la rencontre des habitants et militants de Renaissance. Une façon de mobiliser les votants dans une circonscription où plus de la moitié des électeurs se sont abstenus en 2017.