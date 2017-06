Eric Halphen : "Il aurait été souhaitable que Ferrand en tire les conséquences lui-même."

Eric Halphen (LREM) et Laurence Dumont (PS) ont débattu sur la campagne des législatives dans la 2e circonscription du Calvados sur France Bleu Normandie. Interrogé sur la moralisation politique, Eric Halphen a estimé que Richard Ferrand aurait dû "en tirer les conséquences."

"La moralisation de la vie politique est mon combat depuis 15 ans. J'ai crée l'association ANTICOR avec quatre ou cinq autres personnes. On a un certain nombre de proposition qui se retrouve en partie dans le projet de loi Bayrou. J'essaierais d'aller encore plus loin si j'ai la chance d'être élu député. Mon grand rêve serait d'être le rapporteur de cette loi en tant que député à l'assemblée nationale.

"En ce qui concerne les affaires Ferrand et Bayrou, je ne vous cache pas que j'ai été troublé. Je pense qu'à partir du moment où il y a une suspicion pour un ministre - là je parle plus pour Ferrand - il aurait été souhaitable qu'il en tire les conséquences lui-même."

"Pour ce qui est de Bayrou, il y a une enquête judiciaire en cours de la même façon que pour Ferrand. Je note au passage que c'est une preuve d'indépendance et de respect d'indépendance de la justice quand on est garde des sceaux de ne pas empêcher le procureur de la République d'ouvrir une enquête sur son propre parti. Je ne vois pas pourquoi Bayrou ne resterait pas au gouvernement."