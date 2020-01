Eric Houlley et Isabelle Arnould présentent leur liste pour les municipales à Lure

Lure, France

Eric Houlley, le maire sortant PS de Lure en Haute-Saône a présenté ce samedi 18 janvier sa liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Celui qui occupe cette fonction depuis 2007 se présente en tandem avec sa première adjointe sortante, Isabelle Arnould pour briguer un troisième mandat. Sur cette liste "Unis pour Lure" 31 candidats (29 titulaires, 2 remplaçants) avec 16 hommes et 15 femmes.

La liste "Unis pour Lure" en vue des municipales les 15 et 22 mars 2020 - Unis pour Lure

Des travaux à poursuivre

"L'équipe qui a fait des projets pour la ville n'a pas épuisé sa force propulsive, assure Eric Houlley. C'est en tout cas mon avis et nous avons beaucoup de projets pour cette ville, pour ce territoire, et nous avons envie de conforter ces atouts." Le maire sortant dresse déjà une liste d'objectifs à atteindre: la reconquête du centre-ville ou encore la place du vélo. "Nous souhaitons aussi conforter les solidarités avec les communes voisines. Il y a aussi les projets d'équipement comme un troisième gymnase."

Cela me tenait vraiment à cœur de conduire une nouvelle équipe en partie renouvelée pour mener à bien ses projets. - Eric Houlley, maire sortant de Lure

Une affiche sans le logo PS

Sur l'affiche de la liste "Unis pour Lure", il n'y a aucune référence au parti socialiste. Pourtant lorsque l'on demande à Eric Houlley si le PS aujourd'hui en déclin est un frein pour lui, il assure que non. "Je suis un homme de gauche, un homme de progrès, explique Eric Houlley. Cet engagement je ne le renie pas. Mais en même temps dans mon combat local, j'ai toujours fait fi des appartenances politiques. Comme j'ai coutume de le dire, lorsque l'on construit un nouveau gymnase, on le fait pour tous ces usagers."

Quatre grands thèmes

Ce troisième gymnase, c'est justement un des projets du maire sortant. Pour connaître le programme complet, il faudra attendre février. Mais on sait déjà qu'il s'articule autour de quatre grands thèmes : développement, solidarités (intergénérationnelle et avec les autres communes), écologie mais aussi la citoyenneté. "Je vous donnerai comme exemple une action qu'on souhaite mettre en place, c'est la consultation citoyenne décisionnelle, explique Isabelle Arnould, l'autre figure de la liste "Unis pour Lure". Cela veut donc dire que des projets seront soumis au vote des habitants. Parmi ces Lurons, certains sont sur une liste municipale pour la première fois comme Adrien Antoine, 20 ans, lycéen, très préoccupé par les questions sur l'environnement. "Nous, les jeunes on s'intéresse de plus en plus à l'écologie, on fait attention. Je l'ai bien vu au lycée, on a fait un énorme travail sur ce domaine là."

Adrien Antoine, 20 ans et Camille Quenot, 27 ans sont deux des plus jeunes de la liste "Unis pour Lure" © Radio France - Sarah Vildeuil

Adrien Antoine fait parti des 12 nouveaux de la liste, aux côtés de 19 sortants. Pour l'instant, il n'y a pas à ce jour d'autres candidats déclarés à Lure.