Eric Pauget, député les Républicains : "Depuis 10 ans, nous n'avons pas été capable d'apporter de nouvelles idées"

Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes, revient sur l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains.

Eric Pauget est député Les Républicains de la 7ième circonscription. Il était notre invité à 7h50 après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains.

"On n'a pas pris le temps de réfléchir à notre projet"

Laurent Wauquiez est devenu le président des Républicains après le vote de ce week-end. Laurent Wauquiez est connu pour ses positions très à droite de son parti et notamment cette phrase : "L'assistanat est un cancer". Eric Pauget, nous parle de cette phrase : "C'est une erreur de dire ça, c'est le chômage qui est un cancer. La droite elle est diverse. Il y a un aspect régalien qui est important mais il y a aussi une droite qui doit avoir une main tendue. Il faut être sincère il nous manque un projet politique. Il faut avoir l’honnête et dire que depuis 2007 nous n'avons pas été assez capable de nous régénérée et on n'a pas suffisamment pris le temps de réfléchir à notre projet."