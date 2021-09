"Éric Piolle a mené une politique de droite", juge Olivier Noblecourt (PS) avant de quitter Grenoble

Après 25 ans d'engagement politique à Grenoble, notamment auprès de Michel Destot, le socialiste Olivier Noblecourt s'apprête à quitter la vie politique grenobloise et la capitale des Alpes. Il vit ce lundi son dernier conseil municipal.

Il s'apprête à démissionner officiellement. Le socialiste Olivier Noblecourt va vivre ce lundi 27 septembre son dernier conseil municipal à Grenoble. Il quitte la capitale des Alpes pour un nouveau projet professionnel à Paris, auprès de la banque d'investissement Méridiam, un fonds d'investissement dans les infrastructures publiques. Sur France Bleu Isère, il est revenu sur son aventure politique grenobloise.

France Bleu Isère : C'est aujourd'hui (à 13h) le dernier conseil municipal pour vous, qui avez mené la liste d'opposition de gauche aux dernières municipales, une liste soutenu par le Parti socialiste. Quel est votre sentiment ce matin ?

Olivier Noblecourt : C'est une page de 26 années de vie, dont plus de vingt ans à servir Grenoble et les Grenoblois, qui se tourne. J'ai d'abord beaucoup de reconnaissance pour toutes celles et ceux que j'ai croisés, les agents du service public. J'ai servi Michel Destot pendant 17 ans. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et avec qui on a vécu une aventure assez fabuleuse pendant les élections municipales, même si le résultat était en-deçà de nos espérances. Et puis, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une recomposition politique indispensable aussi bien au plan national qu'au plan local à gauche. Et je crois que l'identité politique que nous avons porté sur une gauche ancrée dans les quartiers populaires, ancrée autour de la question sociale, des inégalités, le fait qu'on ne peut pas l'emporter à gauche sans donner un espoir, notamment à ceux qui souffrent, aux milieux populaires, à ceux qui subissent de plein fouet les inégalités et la crise climatique. Je pense que cette ligne politique va être indispensable pour l'avenir.

Et d'une certaine manière, je trouve assez normal, assez logique, assez cohérent de m'effacer et de donner leur chance à d'autres. Cela fait plus de 25 ans que je suis "dans le circuit" comme on dit, même si je n'ai que 45 ans. C'est Romain Gentil, un jeune élu, jeune chef d'entreprise exemplaire, patron de Wisbii à Grenoble, un patron de la French Tech qui va me succéder au conseil municipal de Grenoble. Je suis très heureux que ce soit une personnalité qui vienne apporter ce regard là, cet engagement. La politique en a besoin.

Vous parlez de la gauche. Quel est votre constat sur la famille de gauche grenobloise ? Elle est pour le moins éclatée...

Eric Piolle a fait le choix depuis 2014 de fracturer totalement la gauche. Moi, j'étais l'un des rares socialistes dès 2014 à être partisan de l'union avec les écologistes. J'ai considéré ensuite que l'arc humaniste que prétend vendre Eric Piolle est bidon. Il n'y a pas d'arc humaniste parce qu'il n'y a pas d'union de la gauche et qu'en plus, se revendiquer seul de l'humanisme, c'est une conception de la politique qui n'est pas la mienne. Je pense qu'il faut savoir rester humble et ouvert. Eric Piolle a vu ces derniers jours ce que ça donnait lorsqu'on était trop arrogant en politique (à la primaire écologiste, ndlr). Il y a un moment où ça devient ridicule, cette prétention à avoir raison seul contre tous, à incarner le camp du bien pendant six ans.

Eric Piolle non seulement n'a pas rassemblé la gauche et notamment les socialistes, mais il a en plus mené des politiques de droite : il a cassé les outils du service public d'action sociale, le CCAS. Il a baissé les moyens de la santé scolaire, baissé les moyens des centres de santé dans les quartiers populaires, abandonné les quartiers de la politique de la ville. En 2020, nous avons agréé à peine plus de 60 logements sociaux familiaux. C'est ridicule. On en faisait 500 à l'époque.

On a un problème de logement majeur dans cette ville et dans cette agglomération. Le logement social est abandonné, le logement tout court est abandonné. La Ville négocie avec la métro aujourd'hui pour monétiser et financer la revente de ses parts dans le logement social, dans une logique purement financière. Donc, il y a un écart entre les discours et les actes qui est abyssal. Et donc, je pense que dans la recomposition qui va s'ouvrir, l'avenir va s'inscrire autrement demain. Eric Piolle est très fragilisé aujourd'hui et l'offre politique que nous avons portée a du sens pour les Grenoblois et pour les Grenobloises demain. Et donc, il y a beaucoup d'espoir, je pense, pour ceux qui, à gauche, pensent qu'on peut garder la priorité et le cap vers les quartiers populaires et les milieux populaires.

Grenoble, capitale verte européenne en 2022, c'est un beau rendez-vous pour vous ou bien est ce que c'est de la communication ?

C'est d'abord de la com'. Excusez-moi de le dire comme ça, mais personne ne sait qui a été capitale verte européenne avant Grenoble. Et des logos, des labels, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est la vie quotidienne et c'est ce que vous apportez ou pas. En politique, soit vous êtes utile aux plus fragiles, notamment à gauche, et vous vous dites "Qu'est ce que j'ai fait pour les plus fragiles?". Grâce à Michel Destot et à tous les élus avec lesquels j'ai travaillé, on a porté des expérimentations, des solutions. On n'a pas tout réussi et on a été sanctionnés d'ailleurs dans les urnes parce qu'on était peut être en fin de cycle politique. Mais nul ne peut nier qu'on a porté des politiques sociales et des ambitions nouvelles. D'ailleurs, on était un exemple en France à l'époque.

Que s'est-il passé depuis 7 ou 8 ans à Grenoble dans le champ social ? Rien. Juste un peu de com' sur les aspects environnementaux. Mais où est la transition écologique aujourd'hui dans l'habitat ? Dans les mobilités ? Il y'a pas que le vélo pour changer les pratiques dans notre ville. Moi, je vois professionnellement beaucoup de métropoles aujourd'hui affronter la transition avec les acteurs économiques, les acteurs universitaires, donner du souffle, donner de l'ambition et pas simplement faire une petite communication personnelle qui n'est pas à la hauteur des enjeux.

Parlons de la politique nationale. Vous quittez complètement la politique ou est ce que vous allez vous investir pour l'un ou l'autre candidat pour la présidentielle à venir ?

Ecoutez moi, ça fait depuis que je suis à l'âge adulte que je suis engagé, notamment sur les questions sociales donc je resterai engagé notamment dans le champ associatif. Je continue professionnellement à poursuivre mes objectifs liés à la lutte contre les inégalités. Mais c'est vrai que la politique partisane, je pense que cette page est tournée pour un long moment. Il faut toujours se méfier d'un responsable politique qui dit "jamais, jamais". On ne sait pas. Je n'ai que 45 ans.

En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun mandat. Je suis évidemment dans des réflexions et des expertises techniques que je peux amener dans la campagne auprès de ma famille politique. Mais je vais gentiment m'éclipser et laisser la place à d'autres et je pense que c'est sain, en politique, de laisser à d'autres la chance de servir. Parce que c'est une chance de pouvoir servir.