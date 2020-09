Éric Piolle a rencontré Gérald Darmanin pour "sortir du buzz, sortir des réseaux sociaux"

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le maire de Grenoble Éric Piolle (EELV) se sont entretenus lundi pour "sortir du buzz" et échanger sur les questions de sécurité après une série d'échanges vifs par médias interposés. "J'ai plaidé pour un échange direct [avec le ministre de l'Intérieur], sortir du buzz, sortir des réseaux sociaux cela permet d'avoir un dialogue et de partager les stratégies. Je suis venu aussi lui parler des quartiers populaires qui ont une attente d'égalité républicaine et qui sont victimes de buzz gouvernementaux comme celui-là", a déclaré le maire de Grenoble à l'issue de cette rencontre au ministère de l'Intérieur.

La polémique entre les deux hommes remonte à fin août, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images de dealers armés dans un quartier de Grenoble, le quartier Mistral. Leur diffusion avait suscité la colère des autorités et Gérald Darmanin avait ordonné une opération de police dans le quartier. Eric Piolle avait alors déploré une opération de "com'", tandis que le ministre avait critiqué ses "discours angéliques".

Une critique que le maire a réitérée lundi : "le laxisme, il est dans les politiques de coups de menton des ministres de l'Intérieur successifs", a-t-il dit aux médias après l'entrevue. "Il m'a dit que les gouvernements successifs étaient en situation d'échec face à la drogue, à la consommation et à la lutte contre les trafics. Je partage ce diagnostic" a expliqué Eric Piolle. Lors de ce rendez-vous, le ministre a "insisté sur son choix d'avoir une politique répressive". Eric Piolle attend de voir les indicateurs et les résultats de cette politique. "Quand pourrons-nous dire que cette politique répressive a fonctionné ou pas ?", s'est interrogé le maire de Grenoble, en rappelant "la demande forte d'égalité républicaine dans les quartiers populaires", y compris en matière de sécurité.

14 policiers en plus à Grenoble, le ministre propose d'armer la police municipale

De son côté, le ministre a dit sur Twitter, avoir reçu le maire "pour faire un point sur le nécessaire renforcement de la sécurité dans la ville de Grenoble". "Je lui ai tendu la main pour le bien des habitants", a ajouté Gérald Darmanin, en diffusant un courrier dans lequel il propose au maire d'armer la police municipale et d'augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance. Le ministre a aussi insisté sur l'arrivée de "14" policiers nationaux avant février 2021. Soit une augmentation de "3%", "toujours bon à prendre", selon Eric Piolle.

Eric Piolle a réaffirmé sa position sur certaines drogues : une légalisation et un encadrement, à l'inverse du ministre de l'Intérieur. "Tous ceux qui ont engagé une politique répressive se sont plantés en matière de santé publique, de moyens financiers, en matière de sécurité."