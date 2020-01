Eric Piolle a-t-il participé au vote de délibérations pour l'entreprise de son épouse ?

Grenoble, France

L'association "Grenoble, le changement" qui soutient Alain Carignon pour les élections municipales à Grenoble a donné une conférence de presse, ce mardi matin. Elle accuse Eric Piolle de se trouver en situation de "Conseiller Intéressé". Une notion défini par l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriale.

Pour cela, il faut que l'élu en question ait eu un intérêt personnel dans une délibération de la collectivité à laquelle il appartient. Les partisans d'Alain Carignon ont fourni une liste de délibération de 2010 à nos jours dans les assemblées où Eric Piolle a siégé:

- Conseil Régional de 2010 à 2014

- Métropole de Grenoble de 2014 à 2019

- Conseil municipal de Grenoble de 2014 à 2019

Il s'agit de délibération attribuant des subventions au pôle de compétitivité Minalogic et à l'INRIA (Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatisme), deux organismes de recherche et dévéeppement scientifiques, par lesquels auraient transité des subventions pour l'entreprise Raise Partner dont Eric Piolle est actionnaire minoritaire et dont son épouse Véronique Piolle est la directrice.

le site de Raise Partner : https://www.welcometothejungle.com/en/companies/raise-partner/team