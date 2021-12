VIDÉO - Éric Piolle aperçu à Prades en train de coller des affiches de Yannick Jadot

Éric Piolle en t-shirt qui colle des affiches de campagne à Prades, ancien fief du Premier ministre Jean Castex. Des images qui datent de ce jeudi soir, publiées sur les réseaux sociaux du parti Europe Écologie Les Verts en Pays Catalan. Le maire écologiste de Grenoble a montré son soutien au candidat des Verts à la présidentielle, Yannick Jadot, en collant des affiches de campagne sur des poteaux.

On peut entendre Éric Piolle dire "l'écologie est partout", et évoquer les températures particulièrement douces pour la saison dans les Pyrénées-Orientales : "À Prades, le 30 décembre, on est en t-shirt, il fait plus de 20 degrés dans la journée, chez Castex". Le maire qui ne manque pas de mentionner le Premier ministre, ancien maire de Prades, avec une touche d'ironie.

Éric Piolle, lui-même ancien adversaire de Yannick Jadot à la primaire écologiste en septembre dernier, appelle à voter pour le candidat des Verts, "pour agir avant qu'il ne fasse 30 degrés dans 10 ans un 30 décembre".

Le maire de Grenoble était en vacances et il en a profité pour participer à ce collage avec le groupe local des Verts.