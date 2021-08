Eric Piolle, candidat à la candidature chez les verts était dans le Gard

Eric Piolle, candidat à la candidature pour la prochaine présidentielle était dans le Gard ce lundi. Le maire EELV de Grenoble était en campagne. Un Tour à Garrigues-Sainte-Eulalie pour visiter le foyer rural alimentée par une unité photovoltaïque payé en partie sur des fonds citoyens, avant de rencontrer à Uzès les militants et les sympathisants de sa candidature à la primaire chez les écologistes pour la présidentielle. Erie a également a procédé - en mairie - à une séance de dédicace de son livre "De l'Espoir ! pour une république écologique" (Editions les liens qui libèrent).

Date limite des inscriptions le 12 septembre

Ils sont 5 candidats à la candidature chez les verts. Eric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Batho, Sandrine Rousseau et Jean-Marc Governatori. Pour voter il faut s'inscrire sur le site lesecolos.fr. Date limite d’inscription le 12 septembre 23H59, (Dès 16 ans, gratuit pour les adhérents 2€ pour les autres). 1er tour, du 16 au 19 septembre, second tour du 25 au 28 septembre.

Jadot le favori mais tout est ouvert

Yannick Jadot bénéficie sans doute d'une notoriété plus ancienne que celle du maire de Grenoble, mais l'élu - ancien industriel clame-t-il fièrement - part sur de solides bases. "Nous avons été réélu à Grenoble avec 30% de voix en plus", explique-t-il. "Je parle d'espoir et pas d'urgence", un distinguo qu'introduit l'élu dans une offre politique variée chez les verts.

Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble dans le Gard. Copier

L'insécurité sociale, climatique et existentielle

"L'insécurité sociale, climatique qui devient même existentielle", explique Eric Piolle. A l’extrême droite et la droite "qui veut dresser des murs partout pour prétendument protéger", le candidat à la candidature prône "une alternative humaniste". Une façon, de proposer un débouché politique aux divers mouvements sociaux qui se sont faits entendre pendant la dernière mandature présidentielle.

Offrir un débouché politique aux mouvements sociaux. Copier