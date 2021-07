Eric Piolle candidat à la candidature écologiste, mais "pleinement maire de Grenoble" avec son équipe

France Bleu Isère : Eric Piolle, d'abord une question d'actualité, Yannick Jadot s'est à son tour déclaré officiellement candidat à la candidature hier soir, en passant par la primaire écologiste a-t-il précisé, vous l'avez trouvé bon sur TF1 ?

Eric Piolle : Je n'ai pas regardé, j'étais en déplacement à Clichy sous Bois, mais je ne doute pas qu'il était très bon.

Et le fait qu'il veuille passer par la primaire écologiste quelque part, ça vous rassure, ça clarifie les choses ?

Eric Piolle : Ça ne me rassure pas, il n'y a pas besoin d'être rassuré. Nous faisons partie de la famille écologiste, et les écologistes ont choisi un processus pour désigner leur candidat en septembre. D'ailleurs, je le dis aussi aux Grenobloises, aux Grenoblois et aux Isérois, tout le monde peut participer. Vous pourrez vous inscrire à partir du 12 juillet jusqu'au 12 septembre pour participer et désigner le candidat écologiste.

Et comment convaincre les gens d'aller voter quand on voit les taux de participation aux dernières départementales régionales, les gens se détournent un peu des urnes visiblement ?

Eric Piolle : Mais ça n'a rien à voir. Nous avons maintenant, nous écologistes, une responsabilité. Cette responsabilité incombait jusqu'à présent aux partix qui étaient au pouvoir : mobiliser les abstentionnistes. C'est une responsabilité que j'endosse maintenant pour l'année qui vient, mobiliser. Là, c'est une primaire, donc elle va mobiliser des gens qui s'intéressent, qui pensent que nous devons, pouvons peser dans cette campagne. Que nous pouvons remporter cette élection présidentielle. Ce sont des sympathisants ou des personnes qui souhaitent s'investir. Il y aura de la participation et surtout une désignation.

C'est une aventure collective, une campagne pour la présidentielle. C'est aussi une aventure très personnelle. Eric Piolle, à quel moment vous êtes vous dit, alors que vous êtes maire de Grenoble confortablement réélu, je vais être candidat à la présidentielle. Vous y pensez déjà en vous rasant avant votre premier mandat ?

Eric Piolle : Pas du tout ! Avant mon premier mandat, vous savez que je me suis investi plutôt dans le tissu associatif, j'ai été dirigeant dans le privé également, dans le domaine industriel, et je n'avais pas en tête cette vie politique. Je me suis engagé sur le tard à 37 ans. J'essaie d'être à la hauteur des événements qui me font face, des responsabilités.

C'est venu avec l'exercice du pouvoir ?

Eric Piolle : Bien sûr, l'exercice du pouvoir est un entraînement. Vous savez, je crois que nous n'avons pas besoin de professionnels de la politique qui ont ça en eux, même si c'est très intéressant et très riche, depuis tout petit. Nous pouvons chacun à notre place prendre des responsabilités dans les communautés où nous vivons. Et c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui pour la France.

Cette campagne dans laquelle vous engagez, Eric Piolle, mobilise énormément d'énergie. C'est dur aussi une campagne présidentielle, ne craignez-vous pas d'y laisser des plumes localement. On a entendu des Grenoblois dire s'il n'est pas là, comment on va faire? Comment est gérée la ville de Grenoble ?

Eric Piolle : Nous travaillons en équipe. Je crois que c'est ça la caractéristique, dans d'autres municipalités, tout le pouvoir est concentré sur le maire et ce n'est pas le cas à Grenoble depuis 2014. Notre slogan, c'était "un maire, une équipe" en 2014 et en 2020. Je crois profondément à ce travail d'équipe. Je suis un meneur et effectivement, un animateur d'équipe. Je continuerai d'ailleurs à casser les codes comme je l'ai fait en 2014, comme je l'ai fait en 2020, en assumant une nouvelle façon d'être candidat aussi, en simplicité. Quand je me déplace en dormant chez des militants, les gens souhaitent m'accueillir. Et en continuant à être pleinement maire de Grenoble avec mon équipe, et ça fonctionne très bien.

Justement, votre équipe, elle a aussi une composante France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon est a priori candidat à la présidentielle aussi, vous pouvez vous retrouver en face de lui. Est-ce que ça ne fait pas naître des tensions au sein de votre équipe ?

Eric Piolle : Pas du tout. Nous nous distinguons bien ce qui relève de notre vie municipale depuis 2014 et ce qui relève des politiques nationales. Nous avons réussi à Grenoble à fédérer cet arc humaniste. Cette diversité est une richesse avec des citoyens, avec des gens qui sont engagés au Parti socialiste, au Parti communiste, des gens qui ont pu choisir Emmanuel Macron en 2017 et qui en sont sortis quand ils ont réalisé cet échec sur le climat, et cet échec pour faire reculer l'extrême droite. Cette diversité-là, c'est notre richesse. Nous continuons à l'assumer pleinement.

Vous allez avoir un été studieux en pleine campagne. Vous allez faire la tournée des plages pour tenter de convaincre les gens. Vous avez dit vouloir aller à la rencontre des Français cet été. Donc il va falloir aller où ils se trouvent ?

Eric Piolle : Il y a des Français qui ne partent pas en vacances ! C'est plus de la moitié des Françaises et des Français qui ne partent pas en vacances. Je vais aussi prendre des vacances avec ma famille, comme d'habitude, sauf que là je serai aussi en campagne et donc j'aurai des événements de campagne effectivement tout l'été. Tout en continuant aussi à être comme je suis, et comme j'aime, c'est à dire en continuant à aller au camping, voir des copains. Et surtout rencontrer ce monde agricole, ce monde économique et ce monde associatif et faire renaître l'espoir, nous avons besoin de cela pour tracer un chemin pour la France.