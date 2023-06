Eric Piolle devant la Cour d'Appel de Grenoble ce lundi. Le parquet général pourrait demander sa condamnation.

C'est l'affaire des deux premières éditions de la fête des Tuiles en 2015 et 2016. Eric Piolle avait été relaxé en première instance par le tribunal correctionnel de Valence, le 25 octobre 2022.

Mais le parquet général avait fait appel en novembre. Ce dernier estime que, non seulement, la mairie n'a pas respecté le code des marchés publics, mais que le maire a fait pression pour accélérer l'organisation de l'évènement.

ⓘ Publicité

A Valence l'an dernier, le procureur n'avait pas demandé de peine contre Eric Piolle. Le tribunal avait été nettement plus clair: RELAXE du maire de Grenoble.

A tel point que tout le monde pensait que l'affaire de la fête des Tuiles étaient classée. Mais si le parquet général a fait appel, c'est qu'il a une autre lecture du dossier.

Les avocats de la défense ont tout fait pour que l'appel soit jugé ailleurs qu'à Grenoble, mais la Cour de cassation ne les a pas suivi. Reste à savoir si ces atermoiements ne vont pas joué contre les accusés. Le délai a permis à l'avocat général d'aller encore plus au fond du dossier.

Fallait-il passer un appel d'offre comme le conseillait le service juridique de la mairie ?

La Cour aura à répondre à deux questions: fallait-il passer un marché public pour organiser les deux premières éditions de la fêtes des Tuiles en 2015 et 2016 ?

Et si oui, Eric Piolle avait-il conscience d'enfreindre la loi ? Pour le parquet général, il existe un cumul d'irrégularités pour attribuer le marché à l'association "Fusée" dont il ne parait pas contestable pour le PG qu'elle a fait la campagne électorale du maire écologiste.

La défense argumentera une nouvelle fois que les prestations culturelles sont tellement particulières qu'elles échapperaient aux appels d'offres et que les 250.000 euros attribués, en deux ans, à l'association "Fusées" ne seraient pas du favoritisme.

Il n'y a pas d'enrichissement personnel du maire

Décidemment cette fête des Tuiles est un boulet pour la majorité. Et quand on pense que si les Grenoblois s'étaient révoltés en juin 1788 c'était indirectement pour soutenir les nobles qui voulaient garder leur privilège de ne pas payer d'impôts fonciers. La France était ruinée, et le premier ministre Loménie de Brienne voulait faire payer par tous "une subvention territoriale", sorte de taxe foncière. Le clergé et la noblesse qui étaient exemptés d'impôts refusaient d'entériner la réforme, partout en France. Ceux du Dauphiné devaient être exilés à Vizille. Et pour ne pas se retrouver au chômage, le peuple de Grenoble, s'était révolté contre l'armée royale en lançant des tuiles du haut des toits.

Arrivée au pouvoir en mars 2014, la majorité d'Eric Piolle a voulu célébrer cette journée des tuiles, typiquement grenobloise. Une fête qui continue chaque deuxième dimanche de juin.