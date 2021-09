Eric Piolle éliminé de la primaire écologiste dès le premier tour.

Yannick Jadot (27,7%, 29 534 voix) et Sandrine Rousseau (25,1%, 26 801 voix ) sont qualifiés pour le second tour du samedi 25 au mardi 28 septembre. Delphine Batho (22,32%, 23 801 voix) Eric Piolle (22,29%, 23 767 voix) et Jean-Marc Governatori (2 501 voix) sont éliminés. Delphine Batho et Eric Piolle ne donne pas de consigne de vote pour le second tour.

Piolle contre Jadot : la chronique d'un duel annoncé.

Mais, après quinze mois de campagne et 75 déplacements, le maire de Grenoble a perdu le duel des radicaux de l'écologie. Sandrine Rousseau, l'universitaire éco-féministe a devancé le premier maire écolo d'une grande ville. Elle a gagné la bataille de la communication avec quelques provocations comme l'accueil des islamistes en France pour les surveiller. Ce qui lui a permis de se faire connaître sur un positionnement très à gauche. L'investissement d'Eric Piolle, il y a dix-huit mois, pour soutenir les futurs maires écologistes à Bordeaux, Lyon, Strasbourg n'a pas compensé cela. L'expérience grenobloise suivi de près par tous les écologistes de sensibilité depuis sept ans n'a pas suffit, non plus, à faire la différence. Certains politologues estimaient aussi qu'Eric Piolle était le plus rassembleur entre les radicaux de l'écologie et les libéraux: ça n'a pas marché non plus. La raison de la défaite tient-elle dans cet aveu : " je ne suis pas un tribun capable de faire des discours d'une heure et demi " ? Ou tout simplement, le maire de Grenoble n'a-t-il pas pensé gagner le match avant de le jouer, comme disent les sportifs ?

"C'est cruel, je trouve ça dure pour lui" a réagit Christophe Ferrari, président de la métropole de Grenoble (ex PS) élu, l'an dernier sans les voix écologistes l'an dernier). "C'est une surprise qu'il soit quatrième, devancé par Delphine Batho qui n'a aucun parti et aucun soutien de maire de grandes villes" Christophe Ferrari souhaite que le gagnant de la primaire écologiste soit aussi candidat à la primaire citoyenne, dont l'objectif serait de désigné un candidat de gauche qui pourrait se qualifier pour le 2ème tour."

Le désaveux politique d'Eric Piolle par sa formation est grave

Le désaveux politique d'Eric Piolle par sa formation est grave, surenchérit Alain Carignon (LR) Il a abandonné Grenoble depuis plus d'un an, laissant la ville dans une situation très difficile avec des dossiers non traités. Grenoble ne peut pas être un second choix . il doit en tirer les conséquences"

"Il pensait qu'il allait passer devant tout le monde et en plus qu'il serait le premier président de la république écologiste, ironisait Frédérique Puissat, sénatrice LR, conseillère départementale en Trièves/Matheysine, c'est l'avant dernier de la primaire et c'est à la hauteur de ce qu'il représente. On l'a très peu vu sur le terrain. Il n'y a plus de maire à Grenoble et quand il n'y a pas de capitaine au sein d'une équipe, ça ne fonctionne pas."

Pour Emilie Chalas, député LREM de Grenoble: "le modèle grenoblois n'a pas séduit les français et encore moins son parti qui l'a mis quatrième. Lui qui voulait transposé le modèle grenoblois à l'échelle française, avec un arc humaniste théorique, ne convint pas, ça va lui couter. Il a consacré beaucoup de temps à faire cette campagne, ça fait beaucoup d'échecs successifs: métropole, régionales, primaire. Forcément , il revient à Grenoble affaibli"