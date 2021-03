Eric Piolle invite deux syndicats de policiers à échanger avec lui sur la sécurité

Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble, avait invité ce mardi deux syndicats de policiers à venir discuter avec lui, dans son bureau de l'Hôtel de Ville. L'occasion pour l'élu de faire une mise au point, après ses propos sur les "policiers délinquants" et les "violences policières impunies".

Les 4 responsables d'Alliance Police, Messieurs Chomette, Biancheri, Vanhemelryck et Tholly

Les syndicats Alliance Police puis SGP Police-FO avaient été conviés ce mardi après midi à venir rencontrer le maire EELV de Grenoble, dans son bureau de l'Hôtel de Ville, pour dialoguer, après les propos d'Eric Piolle sur France Inter le 3 février dernier.

Des propos qui avaient provoqué un tollé

Il avait alors évoqué, sur les ondes de la radio publique, "ces quelques-uns en uniforme qui pratiquent les violences policières sans être inquiétés par leur hiérarchie." Et sur Twitter, il avait parlé de _"_l'impunité des policiers délinquants."

Mettre les choses au point

Des affirmations qui étaient très mal passées, c'est le moins que l'on puisse dire, chez les policiers. Alors, pour arrondir les angles, celui qui est entré en pré-campagne pour les présidentielles a voulu, par cette invitation, "ouvrir un dialogue constructif et dépasser un dialogue biaisé par média interposé".

A la sortie de leur rencontre avec le maire, les quatre responsables d'Alliance Police avaient l'air plutôt satisfaits, même si chacun est resté sur ses positions.

_"_Entre Eric Piolle et nous, il y a des divergences qui ressemblent plus au gouffre de Padirac qu'autre chose !" lance Fabien Van Hemelryck, le secrétaire général du syndicat, majoritaire dans la police nationale. "On lui a rappelé que le maire d'une grande ville, comme lui, devait soutenir les policiers. Il ne peut pas tout dire, c'est de sa responsabilité, même s'il n'en pense pas moins. L'impunité au sein de la police n'existe pas ! Il nous a répondu que ses paroles avaient été mal interprétées. Pour nous, l'incident est clos."

Police municipale

Concernant le rôle de la police municipale, Alliance Police a rappelé que son rôle était fondamentale auprès de la police nationale pour la décharger de tâches qui l'empêchent de faire son travail sur le terrain. On sait qu'Eric Piolle ne souhaite pas, par exemple, armer sa police municipale ou l'envoyer dans des quartiers dits sensibles, à certaines heures.

Des échanges francs et constructifs

A l'issue de ces deux rencontres, d'une heure chacune, environ, le maire de Grenoble s'est dit lui aussi satisfait : "Je salue les échanges francs et constructifs autour de la notion de confiance entre la population et sa police." a écrit Eric Piolle dans un communiqué. "Il est temps que le Beauvau de la sécurité se transforme en Beauvau de la confiance pour redonner du sens au métier de gardien de la paix." a conclu le maire de Grenoble.