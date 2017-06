Éric Piolle : "La gauche est battue parce qu'elle est divisée. C'est logique"

Le maire de Grenoble, Éric Piolle, soutenait deux candidats dans les 1ère et 3ème circonscriptions. Il a réagi aux premiers résultats des législatives au micro de France Bleu Isère.

Depuis la présidentielle, Éric Piolle a fait du rassemblement à gauche son cheval de bataille. Il avait d'ailleurs fustigé la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de présenter des candidats dans chaque circonscription, "en contradiction avec l’envie de rassemblement". Il réagit ce soir à la division de la gauche qui a amené à la défaite des candidats qu'il soutenait.

La division à gauche laisse un boulevard à la dynamique poste présidentielle

"Quand l'espace écologiste de gauche est éclaté, cela génère une abstention extrêmement forte, notamment chez les jeunes, assure le maire de Grenoble, et cela laisse un boulevard à la dynamique poste présidentielle". L'abstention s'élève à environ 51% pour le premier tour des législatives.

Éric Piolle a réagi aux résultats, à la préfecture de l'Isère, à Grenoble. © Radio France

"On a une gauche battue parce que divisée. C'est logique, a résumé Éric Piolle, si on fait la somme des candidats de gauche, on égale le candidat de La République en Marche". Le maire de Grenoble note cependant que par rapport aux élections législatives de 2012, il y a eu une progression : "les candidats écologistes et de la France insoumise progressent de plus de 50%, les candidats socialistes sont balayés". Michel Destot a, par ailleurs, été éliminé au premier tour dans sa circonscription. "C'est l'élection de trop pour lui et malheureusement pas une très jolie fin", a réagi Éric Piolle.