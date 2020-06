Eric Piolle, seul maire écologiste d'une grande ville en 2014, est facilement ré-élu à Grenoble, loin devant Alain Carignon (divers droite), Emilie Chalas (LREM), et Olivier Noblecourt (divers gauche).

Eric Piolle largement ré-élu à Grenoble, n'est plus le seul maire écologiste d'une grande ville

Eric Piolle est largement ré-élu à Grenoble. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec 53.13% des voix, le maire sortant devance de très loin Alain Carignon (23.44%), Emilie Chalas (12.49%) et Olivier Noblecourt (10.92%).

Eric Pïolle progresse en poucentage par rapport au premier tour (il avait recueilli 46.6 % des voix le 15 mars), pas en nombre de voix, mais il y a aussi plus d'abstentions. Alain Carignon, l'ancien maire divers droite de Grenoble, gagne une vingtaine de suffrages, alors que ses autres adversaires Emilie Chalas (LREM) et Olivier Noblecourt (soutenu par le PS) perdent respectivement 900 et 1400 voix.

C'est un élan extrêmement fort vers l'écologie politique - Eric Piolle

Le maire de Grenoble attribue notamment sa réélection à une dynamique qui dépasse largement sa ville. _"C'est un élan extrêmement fort et ça me fait plaisir de voir Michèle Rubirola à Marseille, Jeanne Barseghian à Strasbourg, Léonore Moncond'hu_y à Poitiers, Emmanuel Denis à Tours, François Astorg à Annecy".

"Alors bien sûr, on a tous en tête le taux de participation et la singularité de cette élection. Mais c'et vraiment un élan fort que ce soit dans les villages, les villes moyennes, les grandes villes, l'écologie politique est en capacité de proposer un projet qui met en mouvement la société, qui nous fait regarder la situation d'aujourd'hui, et l'avenir aussi".

Les grenoblois se sont moins déplacés pour voter pour ce deuxième tour (35.07% de participation, au lieu de 42.25% le 15 mars).