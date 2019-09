Eric Piolle, maire EELV de Grenoble : Jacques Chirac a marqué la place de la France sur la scène internationale

Grenoble, France

Eric Piolle a rendu hommage à Jacques Chirac au micro de France Bleu Isère ce vendredi au lendement du décès de l'ancien président de la République à l'âge de 86 ans, "Chacun garde sa lucidité sur l'homme politique et chacun a sa propre idée sur l'homme, mais il y a des moments de la vie de Jacques Chirac qui ont marqué l'histoire de la France : la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement de Vichy dans la déportation et la Shoah en 1995, le discours à l'ONU sur "la maison qui brûle" en 2003 et l'opposition à la deuxième guerre en Irak en 2003 ont marqué sur la scène internationale la place de la France".

Quand on l'interroge sur la reprise des essais nucléaires à Mururoa en 1995 juste après l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, Eric Piolle reconnaît que ce n'est pas très "écolo" mais que l'heure n'est pas aux jugements sur ses actes politiques. "C'est pour cela que je dis que chacun doit garder sa lucidité, mais un homme d'Etat disparaît, c'est le quatrième président sur les 8 de la cinquième République, il est naturel et logique de lui rendre hommage".

Eric Piolle veut donner le nom de Jacques Chirac a un lieu symbolique de Grenoble, volonté qu'il va soumettre au Conseil Municipal et à la commission d'attribution des noms de rues de Grenoble.