Eric Piolle présente ses vœux à la presse grenobloise et distribue quelques tacles au passage

Eric Piolle a présenté ses vœux à la presse grenobloise ce jeudi matin. "Des vœux de pleine énergie" a-t-il lancé en ces temps de pandémie mais "ici à l'hôtel de ville de Grenoble, on en a à revendre!" Il en a aussi profité pour tacler Grenoble Alpes Métropole et Emmanuel Macron.

Ce jeudi, avant de recevoir sur ses terres Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, qui l'a battu lors des primaires EELV, Eric Piolle a pris le temps d'adresser ses vœux pour 2022 à la presse locale, comme le veut la tradition.

Son actualité, samedi 15 janvier, ce sera le lancement de Grenoble, capitale verte européenne 2022, mais sans Emmanuel Macron, qui aurait dû venir et qui enverra à la place sa ministre de la transition écologique. Eric Piolle regrette la "dérobade" du chef de l'Etat qui "tourne le dos à des milliers de gens qui luttent contre le réchauffement climatique." Mais il a invité de jeunes activistes du climat pour lancer les festivités qui ont toutefois dû être revues à la baisse, Covid oblige et qui s'articuleront autour des sciences, de la culture et de la participation citoyenne.

Faire payer les propriétaires de SUV

Eric Piolle a annoncé, lors de sa longue allocution, la réforme du prix du stationnement en 2023-2024. "Nous voulons taxer les véhicules les plus lourds, comme les SUV, une plaie pour la planète. Ca pèse presque deux tonnes, cela émet des gaz à effet de serre pour trimbaler des gens entre 50 et 90 kilos."

Vidéoverbalisation testée en centre-ville

Dans le même registre, on apprend que la vidéo-verbalisation des véhicules va débuter pour lutter contre les incivilités routières. Un premier test aura lieu devant l'office de tourisme, à la station de taxis où se garent souvent "des voitures qui n'ont rien à y faire".

Quant à la gratuité des transports en commun le week-end : "On n'y est pas encore" regrette le maire de Grenoble, qui fait là une allusion à peine voilée à la politique menée par le SMMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, dont il dénonce également la politique de réduction de l'offre de transport.

Préserver la santé mentale de la population

Eric Piolle évoque aussi le travail fait par sa majorité en direction des plus faibles :"J'ai écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer les modalités indignes de l'hébergement d'urgence. Je n'ai pas eu de réponse." De même, il critique les assises de la santé mentale qui ont eu lieu l'an dernier. "Un fiasco" assène-t-il. Et il en profite pour saluer Stromae qui a fait de sa dépression une chanson qu'il a interprétée en direct dimanche dernier dans JT de 20 heures de TF1. Plus tard dans la matinée, dans un tweet, il ira jusqu'à interpeler l'artiste pour qu'il parraine le travail que Grenoble souhaite faire autour de la santé mentale.

Eric Piolle s'est longuement exprimé devant la presse locale © Radio France - Véronique Pueyo

Devant le tribunal de Valence le 1er mars

Quelques questions lui ont ensuite été posées. Sur son éventuelle candidature aux législatives? "Je ne répondrai pas à cette question" lance-t-il. Dont acte.

Concernant son procès le 1er mars, devant le tribunal de Valence pour favoritisme dans l'attribution de marchés lors de la fête des Tuiles en 2015 et 2016, il répond : "C'est toute une chaine de décision qui est jugée. Moi je suis le chef de cette organisation. La chambre des comptes a estimé qu'on aurait dû faire autrement. Le tribunal tranchera ce point technique. Mais je ne suis pas inquiet."

La dette de l'eau

Cela lui permet alors de rebondir sur un autre sujet qui l'indigne et de tacler de nouveau la Métropole, dont la présidence a échappé, en 2020, à l'un de ses proches. Comme le veut la loi, la gestion de l'eau de Grenoble a été déléguée à Grenoble Alpes Métropole en 2015, laquelle réclame aujourd'hui à la Ville 1,5 millions d'euros. Mais Grenoble ne veut pas se laisser faire. "Je ne suis pas dupe de la dimension politicienne de cela. C'est incroyable. On règlera cela au tribunal." conclut Eric Piolle