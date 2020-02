Municipales à Grenoble : Éric Piolle promet d'en faire plus pour le vélo s'il est réélu

Grenoble première ville cyclable de France. En pleine campagne pour les municipales, c'est une nouvelle qui ravit le maire écologiste Éric Piolle. Sur France Bleu Isère ce matin, il a dévoilé son intention de poursuivre dans cette voie et d'améliorer le cohabitation voitures, cyclistes et piétons.

Éric Piolle se félicite du classement de la Fédération française des usagers de la bicyclette qui classe la ville comme la première de France. "Ce qui est intéressant c'est le progrès depuis le dernier classement, salue Éric Piolle. Ça donne envie d'aller plus loin".

Construire 100 km d'autoroutes à vélo supplémentaires

Autrement dit renforcer les autoroutes à vélo (les chrono-vélo). Le candidat Éric Piolle aux prochaines municipales propose 100 kilomètres d'ici la fin du prochain mandat à l'échelle de la métropole. "Il faudra convaincre comme on a convaincu sur le premier mandat. C'est le rôle des leaders politiques de proposer un plan de transports pour l'ensemble du territoire."

Mais le maire se dit conscient des points noirs qu'il faut améliorer. Comme renforcer le maillage des pistes cyclables dans les différents quartiers de la ville ou encore développer des mesures de prévention et la distribution d'équipements pour améliorer la sécurité des cyclistes. "On veut aussi plus verbaliser les vélos qui circulent sur les trottoirs, qui représentent également un danger."

"On ne cherche pas à supprimer la voiture" - Éric Piolle maire de Grenoble

Éric Piolle défend aussi l'élargissement de l'A480. Alors que Grenoble est l'une des villes les plus embouteillées de France ( quatrième position au baromètre Tomtom paru cette semaine) la création d'une troisième voie dédiée au covoiturage sera bénéfique assure le maire écologiste.

Face à ses opposants qui l'accusent de faire une concession aux voitures, Éric Piolle répond : "On ne cherche pas à supprimer la voiture. Nous cherchons à réduire son impact sur la consommation de l'espace public, sur la santé et sur le climat." Les moyens de circulation à Grenoble continuent d'être l'un des enjeux majeurs de la campagne électorale.