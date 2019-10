Municipales à Grenoble : Éric Piolle (EELV) en tête d'un sondage pour le premier tour : "c'est anecdotique"

Grenoble, France

Avec 32% d'intentions de vote au premier tour, il arrive loin devant Alain Carignon (20%) et Émilie Chalas (LREM), 18%. Pourtant, Éric Piolle (EELV), maire sortant, ne veut pas se fier à ce sondage Odoxa pour France Bleu, franceinfo: et Le Dauphiné Libéré. Pas plus qu'aux autres sondages concernant les municipales à Grenoble.

"Ce qui est important, c'est le contact avec les gens et ça s'intensifie quand on est en campagne !" - Éric Piolle, maire sortant EELV de Grenoble

Eric Piolle ne se focalise pas sur le sondage des intentions de vote au 1er tour Copier

Quand on demande au maire de Grenoble de comment ce sondage, il répond : "C'est anecdotique. Vous savez en 2014, à une semaine du terme, on donnait notre liste 10 points derrière celle du PS, et on connait la suite. Les sondages, je ne les regardais pas à l'époque quand ils n'étaient pas très favorables, je ne les regarde pas plus aujourd'hui. Ce qui est important, en ces temps de campagne, c'est le contact avec les gens et c'est déjà la chance qu'on a quand on exerce un mandat. C'est cette chance qu'on vit au quotidien, et ça s'intensifie quand on est en campagne."

"Les sondages, je ne les regardais pas en 2014, je ne les regarde pas aujourd'hui" - Éric Piolle, maire sortant EELV de Grenoble

Et quand on insiste en lui demandant s'il ne considère pas ce sondage comme un indice pour la suite : "Non, je ne crois pas, vu la dernière fois... Une campagne, c'est porter des idées, un projet. Les électeurs et les électrices choisissent le moment venu. On a aujourd'hui six mois de débat devant nous."