Eric Piolle, union de la gauche, cannabis... François Hollande s'exprime sur la politique grenobloise

Dans son livre "Affronter", que François Hollande vient dédicacer ce lundi 29 novembre à la librairie Arthaud à Grenoble, l'ex-président cite à deux reprises la capitale des Alpes. Mais la ville de l'Isère qu'il cite le plus est Echirolles. Il revient en effet sur le meurtre de Kévin et Sofiane en 2012. Il était venu sur place à l'époque. Et il estime que pour sauver ces quartiers, il faut légaliser le cannabis.

France Bleu Isère : Vous venez dans une ville ancrée à gauche, mais qui a montré depuis 7 ans que la gauche peut gouverner sans les socialistes. Alors est-ce que vous êtes content de venir à Grenoble ou est-ce un peu votre cauchemar ?

François Hollande : Si je viens à Grenoble, c'est parce que j'en suis heureux. Je ne vais pas dans les villes où je pourrais trouver un accueil qui me paraîtrait pas amical. Donc, je viens Grenoble parce que c'est une ville où il y a toujours eu de l'innovation dans tous les domaines, où il y a une qualité de vie et où il y a aussi des chercheurs, des ouvriers, des travailleurs qui arrivent à donner de Grenoble la meilleure image et la meilleure contribution pour la France.

La ville a été gouvernée longtemps par le PS, mais depuis 7 ans, c'est une coalition EELV-France insoumise qui dirige la ville. Est ce que les socialistes sont en voie de disparition ici à Grenoble ?

Je ne pense pas. Ils doivent affirmer leur position, ils doivent rappeler ce qu'ils ont fait pour cette ville, et ils en ont fait beaucoup. Ils doivent approuver ce qui est bon et critiquer ce qui l'est moins. Et puis essayer de préparer aussi des programmes alternatifs. Il y a toujours un moment où il faut changer. C'est aux socialistes de représenter ce changement. Ça vaut pour Grenoble comme cela vaut pour toutes les villes de France.

Dans votre livre, vous évoquez Eric Piolle deux fois, avec des critiques parfois assez dures, sur son appartenance républicaine, sa position sur le burkini, sur les discours décoloniaux ou son soutien aux défenseurs des migrants. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'avenir de la gauche d'être plus radicale sur les questions sociales ?

Vous pensez qu'en étant plus radical, on se fait plus entendre, avec ce qui se passe en ce moment ? Il y a autant de candidats de gauche que les partis politiques, et ils sont tous en train de faire de la surenchère les uns par rapport aux autres, de faire des promesses dont on sait pour beaucoup qu'elles sont impossibles à financer...

Ce n'est pas en étant plus radical que l'on peut se faire entendre, c'est en étant plus crédible. Il faut être audacieux bien sûr, notamment sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique, de redistribution, de production parce qu'il faut produire, mais ce n'est pas en étant plus radical. Sinon la gauche, elle serait en tête dans les sondages, à force de vouloir être en avance ou en surenchère sur ce qui se passe en ce moment.

Eric Piolle, vous doutez de son appartenance républicaine ?

Non je ne connais pas Eric Piolle personnellement, mais je ne doute pas de son appartenance à la République. Maintenant, il a pris des positions sur les questions de laïcité, d'ordre public ou d'immigration. Chacun est conscient qu'il faut accueillir dignement les personnes qui arrivent ici et qui fuient un pouvoir dictatorial, ou bien la faim et la peur. Mais il faut aussi être capable de raccompagner ceux qui n'ont pas le droit de rester sur notre territoire. Si on n'a pas ces règles là, comment peut-on vivre en société ? La loi, c'est la loi. La loi pour venir et puis la loi pour partir.

Si on donne un droit à l'installation à tous, vous imaginez ? Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec tous ces pays qui sont traversés par des conflits, en voie de désertification climatique. Si on leur dit "vous avez le droit de vous installer où vous voulez", c'est le calcul de Poutine et des Biélorusses, qui veulent créer une situation aux frontières de l'Europe qui puisse la déstabiliser. On a un devoir d'être sur ce sujet extrêmement rigoureux, ferme, mais en même temps humain.

La ville de l'Isère que vous citez le plus dans votre livre, ce n'est pas Grenoble, c'est Échirolles. Vous revenez page 173 sur le meurtre de Kevin et Sofiane en 2012. Vous étiez venu sur place. Depuis François Hollande, les coupables ont été condamnés, mais ces quartiers sont toujours minés par le trafic de drogue. Quelle est d'abord votre vision sur ces quartiers et est ce que vous regrettez de ne pas avoir assoupli la législation sur le cannabis ?

Je me souviens très précisément, c'est pour ça que j'ai fait ce retour sur Echirolles, sur cette nuit dramatique où deux adolescents avaient été lynchés jusqu'à la mort. Je rappelle que la justice est passée, même s'il y avait de la douleur et de la protestation par rapport à ce que vivaient ces familles dans ces quartiers, la République a eu le dernier mot.

Maintenant, la vie dans ces quartiers demeure toujours difficile, même s'il y a des progrès, des avancées, même si il y a une politique de la Ville. Il y a aussi des questions de sécurité qui demeurent. Je pense qu'effectivement les trafics gangrènent les quartiers, entretiennent des gangs, des mafias et mettent les jeunes en grand danger, jeunes qui sont déjà en difficulté. Et donc, il faut évoluer sur la question de la légalisation du cannabis.

Ça veut dire quoi "évoluer" selon vous ?

Et bien vous avez vu ce qui se passe en Allemagne. La nouvelle coalition sociale-démocrate, écologiste et libéraux a décidé de passer à une légalisation. On verra bien les conditions, mais je suis ce sujet avec beaucoup d'attention. Si on veut casser les trafics, il faut mettre en place une politique qui permette de distribuer le cannabis sous contrôle, avoir une politique de santé publique et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qu'on voit aujourd'hui avec des consommateurs qui favorisent des trafics et des organisateurs de ces trafics qui fournissent souvent du cannabis de très mauvaise qualité. Et donc, je pense qu'il faut aller vers la légalisation du cannabis.

Ce sera l'un des enjeux de la présidentielle à venir... L'autre enjeux concerne la santé. On le constate en Isère, il y a des services d'urgence à Voiron ou Grenoble qui n'arrivent pas à recruter, obligés même de fermer la nuit. Vous reconnaissez dans votre livre page 302 une responsabilité là-dedans. Vous écrivez "Je reconnais que j'ai moi même, comme président, contribué à le mettre sous tension (ndlr : l'hôpital), par souci d'économiser les deniers publics". Est ce que vous diriez que la politique sanitaire est l'un des grands échecs de votre quinquennat ?

Non, parce que nous avons fait beaucoup pour le tiers payant, pour améliorer le recrutement, la formation des personnels de santé. C'est vrai que nous avions un objectif qui était de maîtriser les comptes sociaux, de ne pas avoir un pays où il y a un déficit de la Sécurité sociale, d'être obliger d'emprunter pour financer les dépenses de santé. A la fin du quinquennat, nous avons d'ailleurs fourni une protection sociale qui soit à l'équilibre. Mais c'est vrai que cela a crée de la tension. Le seul regret que j'ai, c'est sur la tarification à l'acte. On voit bien que ça a pu avoir des conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux, donc il faudra évoluer là dessus.

Maintenant, il y a aussi un problème d'organisation du système hospitalier. On voit bien qu'aujourd'hui, même si on rémunère mieux - pas assez mais mieux - les personnels hospitaliers, il y a une lourdeur, une difficulté, des conditions de travail qui font que l'on n'arrive pas à les retenir. Donc c'est vrai que c'est un grand sujet, qui n'est pas clos et qu'il faudra continuer à travailler. Mais faut-il encore se demander quelle est la priorité majeure ? Si l'on dit que c'est la santé et l'éducation, il va falloir faire des économies ailleurs.

La présidentielle approche. Est-ce que la gauche peut - et doit - encore se rassembler ? Votre candidate, Anne Hidalgo, est en lien depuis des années, avec Eric Piolle. Est-ce que vous l’appelez à rejoindre la candidate socialiste ?

Je ne crois pas que ce soit son intention... Mais j'appelle les électeurs à faire un choix. Chacun a bien compris qu'il n'y aura pas d'unité de la gauche, c'est bien dommage. Mais pour avoir une unité, il faut avoir un programme commun, il faut donc avoir travaillé pendant deux, trois, quatre ans, chercher sur les tous les sujets (sécurité, éducation, emploi, développement durable...) Comme les partis n'ont pas travaillé ensemble, il y a plusieurs candidats. Ce sont donc les électeurs qui doivent faire le choix, la sélection. Car s'il n'y en a pas un ou une qui se dégage, la gauche ne sera pas au deuxième tour, elle sera spectatrice.

Cette union de la gauche, vous l'enterrez ? C'est trop tard ?

Je le regrette, mais c'est trop tard, car les partis, les écologistes, les socialistes, et surtout Jean-Luc Mélenchon n'ont pas voulu de cette union. Maintenant, que faut-il faire ? On ne va pas se lamenter, déplorer cet état de fait. C'est au citoyen de prendre la candidature la plus crédible à gauche pour la porter au 2ème tour, faire ce que les partis auraient dû faire. J'espère qu'après cela le choix se portera sur Anne Hidalgo.