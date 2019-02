Eric Spitz, le nouveau préfet des Pyrénées Atlantiques est désormais en fonction

Pau, France

Eric Spitz est né à Strasbourg et il dit que son identité Alsacienne, enrichie par ses postes en Corse, en Nouvelle-Calédonie, et Guyanne devrait l'aider à mieux comprendre la double identité du département. Il connait un peu la vallée d'Aspe, il a passé quelques vacances dans une maison familiale, à Accous, de l'âge de huit ans à quinze ans. Il connaît moins le Pays Basque, il n'a passé que quelques jours de vacances à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.

"Aimer pour comprendre, comprendre pour agir". Félix Eboué

Eric Spitz a fait sienne cette devise de Félix Eboué, un homme politique français né à Cayenne, résistant et humaniste. Il a listé les dossiers prioritaires, le G7 à Biarritz qui ne devra pas éclipser les autres sujets. Dans le contexte actuel, il met en avant la présence des services publics en milieu rural avec la lutte contre la fracture numérique. En mai prochain, il sera obligatoire de déclarer ses revenus sur internet. Il veut donc développer le réseau des maisons de services au public et encourager les mairies à proposer des accès internet avec le soutien de jeunes en service civique. L'Etat soutiendra aussi la revitalisation des centres villes de Pau et Bayonne et les quartiers prioritaires. Autre dossier structurant, la rn 134 et le contournement d' Oloron ; et enfin le dossier de l'ours et du loup.

Avant d'être nommé dans le 64, Eric Spitz était préfet de la Drôme, un département où les loups font beaucoup de dégâts mais avec du dialogue et des mesures de protection, les prédations sont en baisse. Il espère bien s'inspirer de l'exemple Drômois pour avancer aussi sur le dossier de l'ours. Même si Eric Spitz le reconnaît il ne comprend pas bien "l'hystérisation" autour de l'ours.

