Eric Spitz, nouveau préfet des Pyrénées-Atlantiques

Pau, France

Le ministère de l'Intérieur vient de rendre publique la nomination d'un nouveau préfet pour le département des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, 55 ans, actuel préfet de la Drôme. Le conseil des ministres de ce mercredi a accepté la proposition du ministère de l'Intérieur pour ce poste qui sera momentanément stratégique: le nouveau préfet devra superviser l'organisation du sommet du G7 du 24 au 26 août à Biarritz.

Un énarque qui a travaillé dans les DROM-COM

La villa Sainte-Hélène, siège de la Préfecture à Pau © Radio France - Bixente Vrignon

Eric Spitz a été auparavant préfet de la région Guyane, et secrétaire général de la préfecture de la Seine Saint-Denis. Énarque de la promotion "Cyrano de Bergerac", il a beaucoup travaillé dans les Régions et Collectivités d'Outre-Mer (DROM-COM), en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et en Guyane.

Son prédécesseur, Gilbert Payer était arrivé à la Préfecture de Pau fin août 2017