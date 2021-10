Éric Zemmour à Ajaccio : "Les Corses veulent retrouver le goût d'être Français"

Le potentiel candidat à la Présidentielle a déroulé sa vision de la Corse et de la France, ce samedi, à Ajaccio, sur le port Tino Rossi. Aux abords, et juste avant le début du discours, une bagarre a éclaté entre quelques partisans d'Éric Zemmour et une poignée de militants de Core in Fronte.