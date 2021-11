Éric Zemmour à Charvieu-Chavagneux : la gauche interpelle le président du Conseil départemental de l'Isère

Deux jours avant la visite d'Éric Zemmour à Charvieu-Chavagneux en Isère, la gauche et les écologistes sont vent debout. Ils adressent ce jeudi une lettre ouverte à Jean-Pierre Barbier, le président du Conseil départemental pour dire leur opposition à la venue du polémiste sur invitation du maire de Charvieu-Chavagneux et élu de la majorité départementale Gérard Dézempte.

Dans leur lettre, ces élus rappellent qu'Éric Zemmour "a été condamné pour provocation à la haine raciale en 2018, puis à nouveau pour injure et provocation à la haine en septembre 2020 lors d’un événement organisé par l’extrême droite" et dénoncent "un misogyne notoire" qui a tenu des "propos violents à l'égard des femmes."

La gauche et les écologistes s'interrogent sur le "silence" de Jean-Pierre Barbier

Ils en viennent ensuite au maire de Charvieu-Chavagneux, dont ils rejettent "les idées abjectes" en citant l'exemple d'une délibération municipale "pour refuser les réfugié.e.s de confession musulmane, discriminant ainsi des personnes selon leur religion."

Les signataires de la lettre s'interrogent sur le "silence" de Jean-Pierre Barbier qui devrait réagir selon eux "face au nouveau dérapage de M. Dézempte." Et d'asséner, "alors même que vous dénonciez durant la campagne électorale les extrêmes, force est de constater que l’extrême droite fait pourtant partie de vos rangs."

En conclusion, la gauche et les écologistes demandent au président du Conseil départemental de "prendre acte des positions" du maire de Charvieu-Chavagneux, "indignes et contraires aux valeurs de notre République et dangereuses pour notre démocratie" et de réagir.

"La nécessaire expression des idées politiques" selon le président du département

Sollicité par France Bleu Isère, voici la réponse apportée par Jean-Pierre Barbier à cette lettre ouverte de l'opposition au Conseil départemental :

« Après avoir été battus aux départementales il y a 4 mois, je comprends que les élus d’extrême gauche de l’opposition départementale s’intéressent désormais plus à la présidentielle qu’au Département où ils siègent. Plutôt que de lancer de vaines polémiques, il serait intéressant de les entendre sur les sujets départementaux qui ne semblent guère les passionner. Le débat démocratique de l’élection présidentielle me semble essentiel et doit passer par une expression qui ira, que cela nous plaise ou non, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. De quel droit et avec quelle autorité, des élus locaux se permettent ainsi de vouloir interdire ou museler la nécessaire expression des idées politiques qui animent notre pays. En effet, on peut combattre des idées mais en aucun cas interdire leur expression. L’histoire nous démontre que c’est par ce genre d’attitude que des régimes dictatoriaux ont pu émerger ! »