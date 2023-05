Éric Zemmour à Dijon : "Reconquête! a abandonné ses vrais thèmes comme l'éducation et la culture"

Éric Zemmour vient signer son nouveau livre "Je n'ai pas dit mon dernier mot" à Dijon mardi 16 mai. Le candidat à la présidentielle 2022 sera à la librairie "À la bonne source" de 16h à 18h.

Cette venue sera l'occasion pour son parti, créé le 30 novembre 2021, d'afficher ses succès en Côte-d'Or. Reconquête! revendique le plus grand nombre d'adhérents pour un parti politique dans le département. Mais au-delà de ce décompte, une voix emblématique s'élève dans les partisans côte-d'oriens. Celle du maire de Gurgy-le-Château, Loup Bommier . Le premier maire de France à avoir soutenu Éric Zemmour prend quelques distances avec Reconquête!.

500 adhérents et une stratégie pour les futures élections

Dédicaces de livre ou meeting politique ? Environ 300 personnes sont attendues pour la séance de dédicaces à Dijon.

Parmi eux, il y aura évidemment des membres de Reconquête! dont Antoine Camus, le responsable du parti en Côte-d'Or. L'ex-candidat aux législatives de 2022 est ravi d'accueillir son président. Antoine Camus souligne que Reconquête! est le premier parti de Côte-d'Or en nombre d'adhérents et continue de progresser : "On enregistre une vingtaine d'adhésions tous les quinze jours." Le parti revendique actuellement plus de 500 adhérents dans le département. À titre de comparaison, le Rassemblement national en revendique 485, Les Républicains en revendiquent 400 et le Parti socialiste 300.

Antoine Camus, responsable départemental Reconquête! en Côte-d'Or © Radio France - Etienne Cholez

Avec cette troupe, Antoine Camus veut quadriller la Côte-d'Or de militants zemmouristes : "On met des chefs de canton un peu partout. En ce moment, on couvre la moitié du département. L'objectif, c'est d'installer un étendard Reconquête! dans chaque ville et village."

"Reconquête! a un risque devenir une PME identitaire"

Quand on remonte un peu le fil de Reconquête! en Côte-d'Or, tous les membres du parti ont en tête le succès du meeting de Saulieu le 12 février 2022. Ce jour-là, 3500 soutiens du "Z" brandissent des drapeaux tricolores à l'espace Jean-Bertin en écoutant leur candidat. "Toutes les places sont parties en 48 heures" rembobine Loup Bommier, maire de Gurgy-le-Château.

Loup Bommier n'est pas n'importe qui au sein de Reconquête!. Il le revendique : "Vous pouvez me présenter comme le premier maire de France à avoir soutenu Éric Zemmour." Il s'est même présenté aux élections législatives dans la quatrième circonscription de Côte-d'Or en 2022. Au micro de France Bleu Bourgogne, il avoue des regrets sur le virage idéologique pris par Reconquête!.

Le maire de Gurgy-le-Château n'est plus adhérent du parti : "Je m'intéresse toujours à ce que fait Éric Zemmour. Mais j'ai souhaité prendre du recul." Loup Bommier s'interroge. Quel avenir pour Reconquête! ? En 2022, l'édile voyait en Éric Zemmour un candidat plus solide que Valérie Pécresse (LR) pour la présidentielle : "Et les résultats me donnent raison." Il poursuit son analyse sur les causes de l'échec des partis de droite : "LR est resté dans son bocal. J'ai l'impression que Reconquête! fait la même chose. Éric Zemmour à travers son livre doit objectiver ce qui n'a pas marché en 2022 pour se projeter sur 2027."

Pour Loup Bommier, Éric Zemmour et son parti sont à la croisée des chemins. Selon lui, l'objectif reste le même : unir les droites. Mais le tournant pris par Reconquête! dans les mois qui ont suivi la présidentielle et les législatives est une erreur selon le maire de Gurgy-le-Château : "On risque de devenir une PME identitaire qui commente des faits divers. Je souhaite mieux pour la droite. Pendant la campagne, nous avons mis de vrais sujets sur la table : l'éducation, la culture et la réindustrialisation. Nous les avons abandonnés."

La librairie "A la bonne source" à Dijon où Eric Zemmour vient dédicacer son nouveau livre © Radio France - Etienne Cholez

Ce que Loup Bommier reproche à ses ex-compagnons, c'est d'être en boucle sur les questions de sécurité et d'immigration : "Des thèmes qui n'ont jamais fait gagner la droite et qui ne permettent pas de rassembler les Français, encore moins d'unir les droites." En se concentrant sur des sujets de réindustrialisation, d'argent public mal utilisé et d'éducation, Loup Bommier avait l'impression de parler à tout le monde. Il cite les exemples des fermetures de Vallourec ou TrefilUnion : "Des fermetures catastrophiques. Un sujet sur lequel on peut attaquer le bilan d'Emmanuel Macron."

Une réflexion qui pousse Loup Bommier à prendre certaines distances avec le parti d'Éric Zemmour : "Est-ce que Reconquête! est toujours capable de créer un grand rassemblement ? Je laisse un point d'interrogation."

Un rassemblement anti-Zemmour à Dijon

La venue d'Éric Zemmour à Dijon sera accompagnée d'une manifestation de ses opposants. Plusieurs syndicats et associations appellent à un rassemblement à 17 heures place du Théâtre : "Va-t-on laisser l’extrême droite se pavaner dans notre ville ?", peut-on lire sur le compte Facebook du syndicat Solidaires 21.

La préfecture de Côte-d'Or a interdit cette manifestation place du Théâtre et bouclé une partie du centre-ville de Dijon. Dans un communiqué, la préfecture précise que "le rassemblement demeure possible hors du périmètre délimité par l’arrêté préfectoral, notamment place de la République."

Le lieux de la séance de dédicace a déjà été pris pour cible. Nos confrères du Bien Public relève que la librairie "A la bonne source" a été visée par des tagues depuis l'annonce de la venue d'Éric Zemmour.