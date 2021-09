Eric Zemmour accueilli comme un candidat à la présidentielle à Nice

À quelques rues du Festival du Livre de Nice, au Palais des Congrès Acropolis, mille deux cent lecteurs font la queue pour attendre l'écrivain Eric Zemmour. Une rencontre aux allures de meetings présidentiels, dans la salle Agora, la foule scande "Zemmour Président" et tous montrent fièrement l'ouvrage de l'éditorialiste, "La france n'a pas dit son dernier mot".

Quatre jeunes lycéens de Nice attendent le polémiste avec impatience - Lucile Auconie

Dans le public il y a des retraités comme Lucienne une niçoise de 77 ans, elle est venue pour lire un discours à Eric Zemmour, qu'elle avait écrit avant de venir. Sans hésitation elle indique, "bien sûre que j'aimerai qu'il soit président, depuis tant années les politiciens n'ont rien fait, si on est un peu censé et qu'on a encore un cerveau pour réfléchir, et bien moi je sais pas mais oui j'aimerai qu'il soit candidat à la présidentielle." Joël un niçois de 55 ans ajoute " ce soir je viens voir l'écrivain et le candidat, car je souhaite ardemment qu'il se présente à la présidentielle. C'est un homme qui sait parler à la France.

"Ce n'est pas ce soir que je vous dirai si je suis candidat ou pas à la présidentielle"

D'entrée de jeu, Eric Zemmour a souhaité calmer les rumeurs dans la salle. Il annonce "ce n'est pas ce soir que je vous dirai si je suis candidat ou pas à la présidentielle". Après quoi l'écrivain est ensuite revenu sur plusieurs polémiques dont celles des prénoms, Eric Zemmour s'est dit favorable à l'interdiction de prénoms d'origine étrangère pour les nouveau-nés "on me traite de raciste, c'est ne rien comprendre, car il n'y a pas plus anti-raciste que d'imposer des prénoms français d'où qu'ils viennent, car cela veut que d'où qu'ils viennent ils peuvent devenir français". Il est ensuite revenu sur la décision du CSA qui précise que l'éditorialise de CNews devait être considéré comme «acteur du débat politique national». Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé aux médias audiovisuels de décompter son temps de parole. Eric Zemmour a ensuite été contraint quitter la chaîne.

À la question quelle différence entre un meeting présidentielle et cet évènement au palais Acropolis, Eric Zemmour montre du doigt la présence des journalistes. "Je dis ce que j'ai toujours dit et je fais ce que j'ai toujours fait".

Mille deux cent lecteurs devant Eric Zemmour à Nice - Lucile Auconie