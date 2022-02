Eric Zemmour attendu samedi face au Mont Saint-Michel

Il fut un temps, ou Eric Zemmour n'était pas encore candidat officiel à la présidentielle et où il se murmurait qu'il pourrait choisir le Mont Saint-Michel pour déclarer sa candidature. Ca ne s'est pas passé ainsi. On se souvient que l'ex polémiste a finalement annoncé entrer dans la course à l'Elysée en diffusant un "clip" de candidature sur les réseaux sociaux.

Ardevon, samedi après-midi

Mais le candidat devrait bien avoir son rendez-vous avec le Mont Saint-Michel. Annoncé en Normandie en cette fin de semaine, restait à savoir où il allait venir. D'après nos informations, différents lieux propices à l'organisation de meetings ont été envisagés dans la région mais ça n'a pas abouti. Finalement, c'est donc à Ardevon, sur le continent et face au Mont Saint-Michel, que le candidat tiendra une réunion publique samedi 19 février en début d'après-midi.

Vers un meeting en plein air

C'est en tout cas ce qui apparaît sur son site de campagne sur lequel ses sympathisants sont invités à s'inscrire pour participer à l'événement. Reste à savoir quelle forme exacte il prendra, car le site envisagé, un domaine comprenant des chambres d'hôtes n'offre aucune salle suffisamment grande pour un meeting. A l'heure qu'il est, c'est donc un rassemblement politique en plein air qui serait imaginé, si l'on en croit les relais du candidat dans la Manche, et si la météo est de la partie.