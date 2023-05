Éric Zemmour attire partisans et opposants dans le centre de Dijon

Bien après la dernière campagne présidentielle, l'apparition publique d'Éric Zemmour continue de faire des vagues. Le président du parti d'extrême-droite Reconquête! venait ce mardi 17 mai dédicacer son livre dans une librairie du centre ville de Dijon. Près de 70 personnes étaient présentes à l'ouverture de "À la bonne source" pour obtenir une signature sur l'ouvrage "Je n'ai pas dit mon dernier mot".

Lors de l'élection présidentielle 2022, Eric Zemmour a obtenu 7,6 % des voix en Côte d'Or. Le candidat d'extrême droite est arrivé arrive en 4e position, tout comme au niveau national, loin des trois premiers, et loin, bien loin d'une possible qualification au second tour.

La queue devant la librairie © Radio France - Etienne Cholez

Le livre du président de Reconquête ! © Radio France - Etienne Cholez

"Pas le bienvenu à Dijon"

Pendant ce temps, entre 100 et 150 personnes se rassemblent place du Théâtre pour dire non a l'extrême droite. Rassemblement à l'appel de syndicats comme Solidaires 21, CGT , FSU et des associations comme le Planning Familial. Peu avant 18 heures, la manifestation interdite en centre ville a été dispersée par les forces de l'ordre dans un nuage de gaz lacrymogène qui s'est étendu jusqu'aux rues bordant l'église saint Michel, à une centaine de mètres de là.

Rassemblement des opposants © Radio France - Etienne Cholez