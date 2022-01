"Eric Zemmour, c'est le marchepied de Valérie Pécresse" pour Jean-Michel Cadenas, le patron du RN en Mayenne

Jean-Michel Cadenas, le patron du Rassemblement National en Mayenne, était l'invité ce mercredi du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays de la Loire. A deux mois et demi du 1er tour de l'élection présidentielle, ça se tire la bourre entre Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Le parti d'Eric Zemmour "Reconquête", revendique plus de 600 adhérents en Mayenne. Beaucoup d'entre eux soutenaient jusqu'ici la candidate du Rassemblement National, alors est-ce dangereux à deux mois et demi du scrutin ? _"Je rappelle qu'en 2017, Benoit Hamon avait rempli Bercy et il a fait 6%, _donc engranger des soutiens, c'est une chose mais engranger des votes, c'en est une autre", épond Jean-Michel Cadenas, le parton du RN en Mayenne, invité de France Bleu ce mercredi.

La loyauté et le sens de la parole donnée, cela a une signification pour moi et il était hors de question que je quitte un mouvement dans lequel je suis depuis 50 ans. - Jean-Michel Cadenas, le patron du RN en Mayenne

Marine Le Pen créditée de 15% des votes dans les sondages

Jean-Michel Cadenas est très confiant pour le scrutin du mois de mars : "Les seuls ralliements qui comptent sont ceux des électeurs et ce n'est jamais totalement perdu, la situation nous conduit à avoir des espérances fortes pour 2022. Eric Zemmour, ce n'est pas un copier-coller de Marine Le Pen, c'est un marchepied, le marchepied de Valérie Pécresse, il s'est adressé aux maires LR en disant 'donnez-moi vos parrainages sinon Marine Le Pen sera à 25% et Valérie Pécresse ne sera pas au second tour.'"