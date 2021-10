"Eric Zemmour dégage d'ici" : le polémiste accueilli à Biarritz par des manifestants

Le polémiste et possible candidat à l'élection présidentielle de 2022 Eric Zemmour était de passage sur la côte basque ce mardi pour présenter son livre. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant la Halle d'Iraty où la rencontre se déroulait pour dénoncer sa présence.

"Alde hemendik" (dégage en basque) ou "honte à vous" tels étaient les messages des manifestants ce mardi devant la Halle d'Iraty. Le polémiste Eric Zemmour, qui laisse toujours planer le mystère concernant une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine était de passage à Biarritz pour présenter son livre "la France n'a pas dit son dernier mot". Le parti de gauche indépendantiste EH Bai, le syndicat LAB, et des associations comme les Bascos (qui défendent les droits des LGBT+) et des antifascistes avaient appeler à manifester pour dénoncer la venue du polémiste.

La police a éloigné les manifestants afin de laisser entrer les lecteurs et sympathisants d'Eric Zemmour © Radio France - Franck Dolosor

Arrivé par le train de 14h à Biarritz, le polémiste s'est ensuite rendu à la Halle d'Iraty vers 17h30 pour rencontrer ses lecteurs et signer des dédicaces. Les sympathisants et lecteurs entrant par la porte principale ont été reçus par des huées, un jet d'oeuf et des chants tels que "tout le monde déteste les fachistes", "alde hemendik" (dégage d'ici) ou encore "zuek faxistak zarete terroristak" ("vous les fachistes, vous êtes des terroristes"). Une importante présence policière était présente sur les lieux pour éviter les débordements. A l'intérieur de la salle, plusieurs centaines de personnes sont venues rencontrer le polémiste.