"Éric Zemmour dénonce des choses qui sont vraies, aux Républicains de proposer des solutions"

La droite se cherche un candidat avant l'élection présidentielle de 2022. A partir de ce mercredi matin, environ 140 000 militants des Républicains sont appelés à voter pour désigner celui ou celle qui représentera le parti en avril prochain. Ils sont cinq en lice : Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Eric Ciotti et Philippe Juvin. "Je trouve que c'est très bien qu'il y ait un pluralisme dans notre famille politique et qu'on puisse s'exprimer", explique Jean-Pierre Taite, maire de Feurs et patron des Républicains dans la Loire, qui était ce mercredi matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne. "Mais quoi qu'il en soit, on sera tous rassemblé samedi soir."

Répondre "avec des valeurs de droite"

Interrogé sur la candidature d'Éric Zemmour, officiellement dans la course à la présidentielle depuis ce mardi, Jean-Pierre Taite estime qu'il s'agit simplement "d'un moment" de démocratie. "On est dans une démocratie où chacune et chacun a la possibilité de se présenter, si tant est qu'il ait les parrainages", confie le maire de Feurs. "Il faut seulement qu'on affirme nos convictions et nos idées comme on tente de le faire dans cette primaire, il faut qu'on soit clair qu'on soit clair sur nos propositions. Éric Zemmour dénonce des choses qui sont vraies, il faut faire le constat de notre pays est en difficulté aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de proposer des solutions. Les Républicains, nous sommes aujourd'hui le parti le plus important de France avec 150 000 adhérents et beaucoup de sympathisants. On doit répondre avec des valeurs de droite. Sinon, évidemment, nos électeurs vont se tourner vers les extrêmes."

"Je suis quelqu'un qui porte les valeurs de la droite républicaine et si on oublie nos valeurs et si on ne fait pas les politiques qui correspondent à nos électeurs qui sont à droite et au centre, et bien ils se tournent vers d'autres acteurs politiques comme l'extrême droite ou Emmanuel Macron", enchaîne Jean-Pierre Taite. "A nous d'avoir des positions claires, surtout sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité nationale et nous rejoindront. Si on est encore flou et qu'on est dans le ventre mou des propositions. On perdra encore des électeurs."

Des "surprises" au lieu d'un match Macron - Le Pen

Concernant la primaire, le patron des Républicains dans la Loire réaffirme son soutien à Michel Barnier. "J'ai amené mon parrainage à Michel Barnier et je voterai Michel Barnier. Mais j'ai constaté qu'on a cinq candidats de qualités et quoi qu'il arrive, ils vont former une équipe. Je suis très impatient d'être dimanche soir et évidemment, de connaître le chef d'équipe. On l'a vu pendant ces débats, il n'y a pas eu d'agressivité, d'invectives et je pense que les gens ont apprécié. Donc, je suis très confiant sur l'après désignation pour qu'une belle équipe se forme et qu'on puisse gagner les élections présidentielles. Je suis beaucoup plus confiant qu'il y a quelques mois sur l'issue de ces primaires et notamment sur l'issue de la présidentielle où tout le monde voyait un match final Macron - Le Pen, mais je pense qu'il va y avoir des surprises."