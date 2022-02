Eric Zemmour est anti social pour Julien Sanchez

Julien Sanchez maire de Beaucaire et porte parole de Marine Le Pen invité de France Bleu Gard Lozère.

L'écart se resserre entre Marine Le Pen et Eric Zemmour en vue de la présidentielle

Dans un duel à distance ce dernier weekend, Marine Le Pen, qu'un nouveau sondage Ipsos donne à égalité avec son rival (14%) a voulu marquer ses différences, avec Eric Zemmour, grâce a t-elle dit à un "projet travaillé, réfléchi, et complet".

Eric Zemmour est un candidat anti social. Julien Sanchez

Invité de France Bleu Gard Lozère ce lundi 7 février Julien Sanchez a estimé que ce rapprochement sondagier n'avait rien d'inquiétant pour la candidate du Rassemblement National .

" Je ne suis pas inquiété par Eric Zemmour, d'abord parce que c'est quelqu'un d'anti social, il propose la retraite à 64 ans et un grand nombre des ses mesures sont aberrantes pour le peuple français" estime Julien Sanchez dans notre entretien.

"Marine Le Pen était au second tour il y a 5 ans et elle a rassemblé 11 millions d'électeurs qui lui restent fidèles. Ils ont compris qu'elle a été la seule opposante d'Emmanuel Macron pendant 5 ans" poursuit le porte parole de la candidate et maire de Beaucaire.