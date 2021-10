"Eric Zemmour est un homme dangereux pour la République", pour Carole Delga, présidente de la région Occitanie

"Un homme raciste, antisémite, un homme dangereux pour la République". Voici ce que pense Carole Delga du polémiste d'extrême-droite Eric Zemmour. Invitée de Ma France sur France Bleu au micro de Wendy Bouchard, la présidente socialiste de la région Occitanie, soutien d'Anne Hidalgo pour la présidentielle 2022, a fustigé le quasi-candidat à l'Elysée. Selon les derniers sondages, les intentions de vote au premier tour pour Eric Zemmour progressent et le placent à la troisième place, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'autres sondages le donnent qualifié pour le second tour.

Pour Carole Delga, "il faut prendre au sérieux ce signal que nous envoient les Français" en plaçant Eric Zemmour et ses idées aussi haut. "C'est inquiétant de voir qu'un bouffon, un fou du roi trouve un écho chez les électeurs. Cela veut dire beaucoup de la vraie anxiété des Français et de la désaffection dans la confiance accordée aux politiques".

"Au fil des mois, son vernis va craquer"

La présidente socialiste pense néanmoins que le candidat officieux de l'extrême-droite n'ira pas jusqu'au bout. "Je pense que la bulle finira par éclater. Plus on se rapprochera du premier tour, et plus les Français se rendront compte qu'il n'est pas capable" d'être président de la République. "Il n'a pas les compétences, il ne suffit pas d'être un commentateur. Au fil des mois, son vernis va craquer".

Carole Delga, qui s'engage fermement contre l'extrême-droite, critique un homme "raciste, antisémite", "un homme dangereux pour la République". Elle s'érige également contre les idées d'Eric Zemmour concernant les femmes. Selon un sondage Ifop publié vendredi, si seules les femmes votaient au premier tour, elles placeraient Emmanuel Macron (25%) et Marine Le Pen (20%) en tête, mais elles voteraient moins pour Eric Zemmour que les hommes (12%, contre 17%, devant Marine Le Pen).

Selon le sondage Ifop, 66% des Françaises se disent inquiètes pour les droits des femmes et la lutte contre le sexisme si Eric Zemmour était élu président. Une enquête d'opinion qui a fait réagir Carole Delga et qui y voit le signe que les femmes prennent conscience de qu'incarne Zemmour. Toujours selon ce sondage, les femmes voteraient pour Anne Hidaglo à 7%. La candidate socialiste est plus plébiscitée par les jeunes femmes, âgées de 18-24 ans, qui voteraient pour l'actuelle maire de Paris à 9%.

"C'est positif, se réjouit Carole Delga. Cela veut dire que les jeunes femmes ont entendu les propositions d'Anne Hidalgo, notamment en ce qui concerne la revalorisation salariale". La présidente de région rappelle qu'à poste égal et à compétence égale, une femme perçoit 17% de salaire en moins.

Carole Delga si dit néanmoins confiante en affirmant que la campagne d'Anne Hidaglo va progresser.