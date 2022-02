Eric Zemmour et les parrainages : "Des mesures de rétorsion sont parfois prises dans certaines collectivités"

A moins de deux semaines de la clôture des inscriptions le 4 mars, les états-majors de trois des candidats les mieux placés dans les sondages d'intentions de vote, Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, sont mobilisés à passer des appels tous azimuts aux élus du pays à la quête de leurs parrainages.

Le Conseil constitutionnel, qui publiera mardi et jeudi de nouvelles listes de parrainages actualisées, a fixé au vendredi 4 mars 18h, la date butoir pour présenter ses 500 signatures et se déclarer formellement candidat. Si Emmanuel Macron, la candidate LR Valérie Pécresse ou la socialiste Anne Hidalgo ont déjà leurs 500 parrainages, d'autres se disent ouvertement inquiets.

Pierre Marionnet est le porte-parole de la campagne d'Eric Zemmour en Mayenne : _"On voit bien qu'il y a un problème, ça n'a jamais été aussi important qu'à cette élection parce que tous ces parrainages sont désormais publics et ça crée une difficulté. Il faut revenir à l'anonymat. Ce n'est pas mal d'afficher ses convictions, ce qui est désagréable ce sont les mesures de rétorsion qui sont parfois prises dans les communautés de communes. J'ai eu quasiment tous les maires et certains me disent qu'ils ne donnent plus leur signature à cause de leur conseil municipal, à cause d'un possible chantage à la subvention, à cause de la morale républicaine qui voudrait qu'on vote à gauche. C'est très pénible. On arrive au bout d'un système qui n'est plus démocratique" e_xplique le responsable de Reconquête, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne.

Le président du Modem François Bayrou, proche allié d'Emmanuel Macron, a mis en garde ce lundi sur France 2 contre "un tsunami démocratique si ces candidats ne pouvaient pas se présenter". Il a annoncé que le collectif "Notre Démocratie", une banque de parrainages pour aider les candidats qui font plus de 10% d'intentions de vote, a réuni environ 80 élus.

Pierre Marionnet qui, par ailleurs, annonce que le mouvement politique d'Eric Zemmour présentera des candidates et des candidats en Mayenne lors des élections législatives de juin, "on sera dans les trois circonscriptions".