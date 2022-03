Eric Zemmour n'est pas le bienvenu à Vézelay

Dans le journal le Parisien on pouvait lire cette semaine qu'Eric Zemmour envisage d’achever sa campagne électorale le 7 avril prochain à Vézelay. En l'apprenant, un collectif de 70 habitants de la commune a lancé une pétition en ligne contre la venue du candidat à l'élection présidentielle.

Une pétition à Vézelay pour dire non à la venue d'Eric Zemmour

Les habitants ont découvert l'annonce de la venue possible d'Eric Zemmour à Vézelay dans le journal le Parisien.

Ce serait le 7 Avril prochain, à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Une nouvelle qui a tout de suite fait réagir un certain nombre d'entre eux qui ont décidé de créer un collectif et de lancer une pétition pour s'opposer à la venue d'Eric Zemmour

"Je n'ai aucune envie de voir Eric Zemmour défiler dans Vézelay" : Julien, un habitant

Julien fait parti du collectif. "Ca me fait réagir parce que je suis vraiment opposé à ses idées. J'ai aucune envie de le voir défiler dans les rues de Vézelay."

Le candidat à la présidentielle envisage en effet une ascension vers la Basilique. Mais pour Marie et Mirabelle, Vézelay c'est avant tout un symbole de tolérance . Tout le contraire selon elles d'Eric Zemmour. " C'est impossible et c'est même pas pensable pour moi car pour Monsieur Zemmour, il y a une partie des êtres humains qui n'ont même pas le droit d'exister. Personnellement je suis horrifiée à l'idée de la venue de quelqu'un qui défend ce qu'il appelle des valeurs, qui pour moi sont inacceptables."

"Contrairement à lui, je suis pour un accueil digne de tous les étrangers qui fuient la guerre ": Léon, un habitant de Vézelay

Sans compter que l'objectif d'Eric Zemmour , s'il est élu, de "faire repartir un million" d’étrangers en cinq ans, n'est pas passé inaperçu. C'est ce genre d'annonce que Léon ne tolère pas. "Je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'il raconte. Moi je suis pour l'accueil digne de tout le monde. Les Ukrainiens, les Syriens et tous ceux qui fuient la guerre. On ne veut vraiment pas qu'il vienne ici et qu'il fasse passer la région comme acquise à ses idées. Ce qui n'est pas vrai."

Mais pour l'instant, le maire de Vézelay Hubert Barbieux, affirme ne pas avoir été prévenu officiellement de la venue d'Eric Zemmour. Il avoue d'ailleurs ne pas trop y croire.